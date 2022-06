Porta d'un supermercat LIDL.- Arxiu @ep





L'OCU ha alertat aquest dijous de la presència de Salmonella en envasos de carn picada d'ocell comercialitzats per la cadena de supermercats LIDL.





De moment no es coneixen afectats, però, en cas d'haver-la consumit, l'OCU aconsella estar atent a símptomes com ara diarrea, vòmits i mal de cap durant les properes hores. Si s'observa qualsevol alteració, cosa que no sigui habitual, és recomanable acudir a un centre de salut acompanyant una foto del pot on es llegeixi la caducitat i el lot.







L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària (AESAN) va ser informada per les autoritats sanitàries de la Comunitat Autònoma d'Aragó i ho ha comunicat com més aviat millor.



Les dades del producte implicat són:

• Nom del producte a l'etiqueta: BURGUER MEAT POLLASTRE - gall dindi

• Núm. de RGSEAA: 10.027476/Z

• Aspecte del producte i tipus d'envàs: Safata de plàstic

• Número de lot: 3369

• Data de caducitat: 03.06.22

• Pes unitat: 500 g.

• Temperatura: refrigerat.