Edifici destinat a Pier07 a Via Laietana.- @ep





Tech Barcelona, l'associació privada i sense ànim de lucre que representa l'ecosistema digital i tecnològic de la ciutat, ha presentat juntament amb el grup Núñez i Navarro el Pier07, el hub de referència en innovació empresarial del sector salut i ciències de la vida, que es posarà en marxa el darrer trimestre de 2022.





L'edifici, original del 1936 i ubicat a Via Laietana, 26, és objecte d'una total rehabilitació per l'equip de Núñez i Navarro, incorporant els criteris de sostenibilitat i d'acord amb les certificacions LEED Gold, WELL i WiredScore. La rehabilitació de l'edifici permetrà transformar tant l'espai interior com l'entorn.









Pier07: el nou hub del sector salut i ciències de la vida

L'espai està destinat a ser punt de trobada de tots els agents implicats a la cadena de valor del sector salut i ciències de la vida -startups, companyies farmacèutiques, inversors, institucions, universitats, centres de recerca, sistema públic de salut-, i amb un èmfasi especial en la connexió amb entorns clínics de referència com Vall d'Hebrón o la Gerència Territorial Metropolitana Sud de l'ICS i l'Hospital de Bellvitge . El projecte compta amb el suport i la participació d‟ACCIO, l‟agència per a la competitivitat de l‟empresa del Departament d‟Empresa i Coneixement de la Generalitat.





"El sector salut i les ciències de la vida és un dels pilars estratègics del país i l'aplicació de la tecnologia accelerarà el seu impacte a tots els nivells: ciutadans, sistema de salut, professionals del sector", valora Miguel Vicente, president de Tech Barcelona . "L'aplicació de tecnologies transversals, com ara dispositius, apps, programari, blockchain, intel·ligència artificial, impressió 3D, Big Data, robòtica o realitat virtual, han unit els ecosistemes de tecnologia i salut", afegeix Vicente.





Tech Barcelona aporta a aquests agents del sector salut la transversalitat de coneixement tecnològic i de relacionament del conjunt de l'ecosistema. El concepte de Piers que desenvolupa Tech Barcelona va més enllà de l'espai d'oficines, i implica a més la generació d'activitats, networking, contingut, visites i altres accions per a l'exposició i la visibilitat dels projectes.





Pier07 és un edifici de 6.000 m2; dividit en 8 plantes . Comptarà amb un auditori/espai multifuncional, terrassa per a usos comuns, coworking i espais doficina privats. La data prevista de lliurament per a la posada en marxa serà el darrer trimestre del 2022.





La participació de Tech Barcelona al projecte Pier07 ha permès a Núñez i Navarro continuar treballant en el disseny d'edificis pensats per a les persones que en faran ús. En aquest cas, la rehabilitació s'ha centrat a donar importància a la llum i la recuperació de la naturalesa dels materials per crear un espai de treball sostenible i confortable, al centre de la ciutat.













Millora de lentorn i atracció de talent

En el marc de la posada en marxa del Pier07, Tech Barcelona ha anunciat la incorporació de Núñez i Navarro com a strategic partner, amb l'objectiu d'atreure talent tecnològic, millorar l'entorn i el valor del barri, així com fomentar l'activitat econòmica de qualitat al centre de la ciutat.





Miquel Martí, CEO de Tech Barcelona, assegura que “A Núñez i Navarro hem trobat un partner que comparteix la nostra visió sobre la Barcelona tecnològica a llarg termini. És especialment rellevant la voluntat conjunta de recuperar el centre de la ciutat per a l'activitat innovadora i econòmica, posant els seus actius a disposició de la construcció de projectes d'ecosistema per assegurar l'atracció i la retenció de talent”.