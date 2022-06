Arxiu - Ronda de Sant Antoni. - @ep







L'Ajuntament de Barcelona començarà els treballs de retirada de la llosa que pavimenta la ronda de Sant Antoni aquest novembre i preveu finalitzar-los al gener del 2023.





Ho han explicat aquest dijous en roda de premsa la tinenta d ?alcalde d?Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat del consistori, Janet Sanz; i el regidor del districte de l'Eixample, Pau Gonzàlez.





Sanz ha detallat que un cop finalitzi la retirada de la llosa, aquest mateix gener es pavimentarà "de forma senzilla" i amb pedra natural l'espai que aquesta ocupa ara, i ha afegit que preveuen que la licitació del projecte definitiu --pendent des del 2018 -- es faci l'abril del 2023 per poder iniciar l'execució de les obres a partir d'aquell juny.





També ha dit que aquesta és una proposta que “incorpora criteris de màxim consens” després de cinc sessions on han participat entitats de la zona.









FUTURA RONDA

La proposta per a la futura ronda és un espai pacificat de plataforma única per on no tornaran a passar cotxes i que permetrà la càrrega i descàrrega en moments puntuals, comptarà amb un carril bici bidireccional i també amb un carril bus de baixada, mentre que queda descartat el carril bus de pujada que reclamaven alguns veïns.





Els caps de setmana es proposa que la pacificació sigui total, sumant aquesta via a la iniciativa 'Obrim Carrers', també s'aposta per ampliar la presència de vegetació a l'espai, i es preveu reurbanitzar alguns espais de l'entorn, com ara la plaça del Pes de la Palla.









DINAMITZACIÓ

Mentre no arriba la reforma definitiva de la ronda, des d'ara fins que al novembre comenci la retirada de la llosa i també a partir del gener, l'espai acollirà activitats municipals de dinamització entre el carrer del Comte d'Urgell i Floridablanca.





La proposta de dinamització es concretarà en dos espais permanents anomenats 'àgora' i on hi haurà activitats diàries: un estarà destinat a nens i famílies i un altre al públic juvenil i adult; a més, aquests punts permanents es reforçaran amb dues activitats més eventuals.

Sanz també ha detallat que la proposta de projecte definitiu que es fa ara es diferencia de la plantejada el 2018 en què projecta una plataforma única de pedra, inclou la reurbanització d'altres espais, i que l'anterior incorporava més presència de vehicles.





Preguntada per si la reurbanització de la ronda farà que desapareguin conflictes pels quals actualment la Guàrdia Urbana patrulla per la zona permanentment, Sanz ha dit que els “problemes estructurals de seguretat i convivència requereixen esforços que no només passen per una reforma urbanística”, sinó que cal acompanyar de polítiques socials i de seguretat.





I Gonzàlez ha afegit que "la Guàrdia Urbana i la resta de serveis municipals estaran presents mentre ho hagin d'estar".





La ronda de Sant Antoni --per on abans circulaven vehicles-- va estar ocupada per les carpes provisionals del Mercat de Sant Antoni durant els nou anys que es van allargar les obres i un cop acabades, el 2019 l'Ajuntament va adequar la ronda de manera provisional mitjançant una llosa amb jocs infantils pintats al paviment fins que comencés la remodelació definitiva, que s'ha endarrerit fins ara.