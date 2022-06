Hugo Delgado (conseller del Cabildo Insular de Lanzarote), Fermín Villar (president d'Amics de la Rambla), Laura Borràs (presidenta del Parlament de Catalunya), Jordi Rabassa (regidor del districte de Ciutat Vella) i Roser Torras (directora de grup gsr ).- @ep







Amics de la Rambla i el grup GSR han començat aquest dijous fins al dilluns 6 de juny la seva vuitena edició del Tast a la Rambla , “la cita gastronòmica que cada any reuneix alguns dels millors xefs de Barcelona”, amb més de 38 restaurants , bars i pastisseries que ofereixen degustacions a cinc euros a la Rambla de Santa Mònica de Barcelona.





En un comunicat aquest dijous, han explicat que aquesta edició compta amb “un complet programa de tallers didàctics i showcookings gratuïts a càrrec de reconeguts xefs, empresaris i experts de la restauració de la ciutat”.





Es divideix en quatre àrees: cuina d'autor, pastisseria, tapes i platerets i cuina tradicional, que es completen amb una secció dedicada a patrocinadors i col·laboradors.









NOVETATS D'AQUESTA EDICIÓ

Aquesta edició compta amb diverses novetats, com un espai per a tallers, amb el nom Showcooking-Gastronomies amb identitat, on es poden degustar plats amb el xef protagonista.





El Celler del Tast és un nou espai de vins i caves, que compta amb dos estands a la zona de Patrocinadors i Col·laboradors, on degustar diferents vins de les millors terres del vi de l'estat.





L'acte inaugural ha estat presidit per la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs; el regidor del districte de Ciutat Vella de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Rabassa, i el conseller del cabildo insular de Lanzarote, Hugo Delgado.