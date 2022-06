El president del Govern d'Aragó, Javier Lambán.- Arxiu @ep







El president del Govern d'Aragó, Javier Lambán , ha anunciat aquest dijous que informarà "directament" el Comitè Olímpic Internacional (COI) sobre l'"esperpent" de la negociació amb la Generalitat de Catalunya i el COE per presentar una candidatura als Jocs Olímpics d'Hivern de 2030 i, a més, sol·licitarà comparèixer al Senat com a president autonòmic perquè l'opinió pública espanyola en conegui la posició. Lambán ha comparegut a la sessió plenària de les Corts autonòmiques a petició de Cs.





Ha afirmat que el Comitè Olímpic Espanyol (COE) ha estat "còmplice necessari" de l'"atropellament" a l'Espanya constitucional que, al seu parer, està duent a terme la Generalitat de Catalunya en relació amb la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern de 2030.





"El que seria una manera de recompondre la normalitat en aquest país, de recompondre la relació de Catalunya amb Aragó i la resta d'Espanya , una manera que els independentistes tornessin a la cleda de la Constitució, s'ha convertit en un element afegit de confrontació territorial i institució", ha asseverat Lambán, que ha afegit: "El menyspreu de Catalunya a Aragó és el menyspreu al conjunt d'Espanya".





D'aquesta manera es crea "un problema polític de molta gravetat", ha continuat Lambán, que ha perdut "totalment" la seva confiança en Blanco, a qui ha exigit que faci "un pas enrere" i presenti la seva dimissió. "Ningú podrà dir que Aragó no ha intentat fins a l'últim moment trobar una fórmula equilibrada i raonable perquè finalment hi hagi Jocs".





"Els terminis s'estiren i s'encongeixen amb una velocitat sorprenent" i Aragó no deixarà d'intentar "fins a l'últim moment" que s'elabori una candidatura "en igualtat". La proposta recull una divisió per lots oferint a la Generalitat que sigui la primera a triar, tot i que ha puntualitzat: "No tenim res a envejar-los".





"No reblaré. Ni La Moncloa ni ningú imposarà a aquest Govern la seva voluntat ni res que vagi contra Aragó", ha advertit Lambán, per a qui "cada vegada és més versemblant" que l'interès del COE a convidar Aragó a participar a la candidatura radicava en la intenció que Catalunya "evités" realitzar inversions per organitzar algunes proves d'esquí i d'utilitzar Aragó "de manera preventiva" per "conjurar el risc que Catalunya pogués veure's com una comunitat interessada no en l'àmbit esportiu , sinó a convertir -els Jocs-- en altaveu de les seves pretensions secessionistes: Cada cop hi ha més indicis en aquesta direcció”.





També ha dit que "qui està introduint la confrontació, amb una irresponsabilitat denunciable, és el COE en plantejar que Aragó i Catalunya competeixin, malament utilitzant la confiança que hi dipositem". Ha comentat que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, no li ha contestat a la carta que el va enviar per dialogar sobre els Jocs.





Lambán en imatges d'arxiu. @ep





HASTÍO

Lambán ha dit que "aquest tema comença a fastiguejar la societat aragonesa" i que "és el moment per a la recapitulació", asseverant que "des del primer moment estaven les cartes marcades".





"Hi ha proves escrites", ha continuat Lambán, exposant que, el 25 de març, el president del COE, Alejandro Blanco, va donar per acabades les converses i ell li va comunicar que Aragó no donava el vistiplau i li va demanar que no convoqués una reunió final i continuar parlant, cosa que el conseller d'Educació, Cultura i Esports, Felipe Faci, va reiterar a Blanco per correu electrònic.





Lambán va titllar d'"inacceptable", el 28 de març, l'última proposta, a la qual cosa Blanco va respondre convocant una altra reunió a què el Govern aragonès no hi va assistir. "A hores d'ara el Govern d'Aragó no té un sol document, un estudi d'impacte ambiental o econòmic, ni tan sols de com serà l'estructura organitzativa ", ha criticat.





El cap de l'Executiu autonòmic ha considerat que "la negociació ha derivat en un veritable esperpent" i ha deixat clar que "des del primer moment el COE va recolzar de manera tancada la proposta catalana, que assigna a Aragó un paper de comparsa", tractant de "arrossegar Aragó", de manera que "tot ha estat una farsa, mai no hi ha hagut negociació".





Lambán ha assegurat que Blanco volia retirar una prova a l'estació de Candanchúpara donar-se-la a Formigal, cosa que segons la seva opinió no és tècnicament possible, i treure a la de Baqueira Beret tres o quatre d'un total de 22 i, alhora, treure a Saragossa la prova de patinatge artístic. També s'ha queixat que s'ha "pontejat" el Govern d'Aragó en parlar directament amb les estacions i els ajuntaments pirinencs.





"Em van garantir que seria en termes d'igualtat", ha continuat el president de la Comunitat Autònoma, que ha anunciat que el Govern d'Aragó ha preparat una proposta "elaborada pels tècnics", que traslladarà el COE "quan el COE tingui a bé trucar-nos".





Javier Lambán ha assegurat que la gestió del seu Govern està "trufada d'èxits en tots els terrenys", cosa que els populars "mai no han pogut aconseguir" , afegint que si la recuperació econòmica d'Andalusia és "un miracle", la d'Aragó és "un veritable portent".

Ha agraït les intervencions dels seus socis del quadripartit, assenyalant que Podem i CHA han estat "coherents" i alhora "molt rotunds" en criticar aquest "greuge".









GRUPS

El líder de Cs, Daniel Pérez Calvo ha criticat "les vel·leïtats supremacistes" de la Generalitat de Catalunya i ha considerat que Blanco és "un comissari polític no de la Generalitat, sinó de la Moncloa, que està sent la sinistra mà que bressola el bressol ". Ha dit que per a la Generalitat "sempre ha estat una candidatura en solitari" amb la intenció d'Aragó "faci com a mínim soroll millor" perquè "no ens volen ni de comparsa".





La diputada socialista Pilimar Zamora ha criticat "l'intent fallit de pontejar el Govern d'Aragó jugant a dividir els territoris" i ha asseverat: "On els aragonesos hem estat units hem aconseguit èxits comuns, sense reblar".





La portaveu del PP, Mar Vaquero , ha opinat que "qui ha deixat tirats els aragonesos ha estat Sánchez" i que els socialistes "encara intenten encobrir-lo" i ha preguntat a Lambán: "¿Per què en diuen Blanco quan volen dir Sánchez ?".





Des de Podem, Nacho Escartín ha demanat posar "la mirada llarga" i continuar amb objectius com l'habitatge digne, la sanitat i l'educació públiques. "Catalunya no és enemiga, ni el Govern espanyol". S'ha preguntat quin és el pla B per al Pirineu.





El portaveu de CHA, Joaquín Palacín, ha alertat del “dèficir inversor”. Ha qualificat d'"indignant" l'actuació del COE i ha manifestat que "una vegada més Espanya menysprearà Aragó".





El portaveu de VOX, Santiago Morón, ha criticat "la falta de lideratge de Sánchez, que una vegada més aconseguirà enfrontar les comunitats autònomes; no és la primera vegada que abandona les comunitats a la seva sort".





Des del PAR, Jesús Guerrero ha reivindicat una candidatura "en igualtat" perquè sigui "potent" i ha recordat que la candidatura que presenti el COE haurà de competir amb les dels altres països.





El diputat d'IU, Álvaro Sanz, ha considerat que seria "lamentable" que Lambán anés al Senat a parlar sobre els Jocs Olímpics i no d'altres temes, com ara el finançament autonòmic o el ferrocarril.