Rafael Marcos , l'exparella de la indultada María Sevilla , s'ha dirigit a diferents entitats feministes on els convida a una "xerrada" amb l'objectiu d'"analitzar les dades que té" i així, "poder ratificar la seva innocència". Així ho ha manifestat en una carta, on emplaça les associacions a respondre al seu requeriment o, altrament, es veurà "obligat a prendre represàlies jurídiques per difamació".

" A causa del que ha passat podria arribar a entendre que recolzessin la Maria amb només la seva versió esbiaixada, però els fets objectius no són com ella comenta ", afirma Marcos en una carta a la qual ha tingut accés CatalunyaPress . "Crec que sempre està bé analitzar les dues postures per posteriorment treure'n una conclusió", afegeix.

L'expresidenta d'Infància Lliure, María Sevilla (i), assisteix al jutjat que lliurin l'ordre d'ingrés a la presó @ep



Victoriano Fernandez, president de ' Famílies per a la Societat del Segle X XI ', una entitat que defineix la gestió de les tuteles a Espanya com un "desastre", ha confirmat a CatalunyaPress haver rebut aquest requeriment de Marcos. El mateix text ha estat rebut també per altres entitats com 'Mares Protectores', 'Associació de Dones Eleanor Roosevelt', 'Alanna' i 'Desterrades Filles d'Eva'.

Text de la carta remesa per l'exparella de Maria Sevilla a les entitats feministes/@CP

María Pato, presidenta de l' Associació de Dones Eleanor Roosevelt , explica a CatalunyaPress que possiblement Marcos “ha elaborat un correu massiu a una base de dades que ha generat a través del manifest de suport a María Sevilla que hem signat diverses associacions”. Tot i això, sembla que el seu intent no acovardirà les 168 organitzacions que van signar el manifest: “ Que prengui les mesures que cregui oportunes, ja ens defensarem d'aquest senyor ”, sentencia Pato.

El fill de María Sevilla té 34 informes públics que recullen abús o indicadors molt sospitosos d'abús. El seu fill va repetir fins a la sacietat que no volia tenir contacte amb el seu abusador, ella el va creure i va intentar protegir, igual que un gran nombre de professionals. Per aquesta decisió s'enfronta a una pena de dos anys i quatre mesos de presó i, encara pitjor, a la pèrdua de quatre anys de la pàtria potestat", van afirmar les 168 organitzacions al manifest a favor de María Sevilla.



EL CAS MARIA SEVILLA

Els fets pels quals va ser condemnada Sevilla el 2020 van passar l'any 2017 quan l'expresidenta d' Infància Lliure va desaparèixer amb el seu fill gran després que un jutjat hagués concedit la custòdia del menor al seu pare , que havia estat denunciat per abusar sexualment del nen , una cosa que no va ser provat pel jutjat, que va arxivar la causa.

El 2019, María Sevilla va ser detinguda a Conca on residia amb els seus dos fills i als que tenia sense escolaritzar. Des de llavors, el menor conviu amb el pare.

El Ministeri Fiscal va defensar rebaixar la pena de presó i fixar-la "exclusivament" en dos anys de presó perquè considera que es tractava del primer delicte pel qual Sevilla va ser condemnada, encara que es va oposar a l'indult total per la "contumàcia a impedir la relació entre pare i fill" ia "desitjar les resolucions judicials dictades que l'obligaven a facilitar i restablir aquesta relació".

Finalment, el Govern va concedir l'indult parcial a Sevilla que es va publicar el 25 de maig el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), després del Consell de Ministres, a proposta del Ministeri de Justícia.

Mitjançant aquest es va aprovar commutar a María Sevilla Sánchez la pena privativa de llibertat per una altra de dos anys de presó, i la inhabilitació especial per a l'exercici de la pàtria potestat per 180 dies de treballs en benefici de la comunitat, a condició que no tornés a cometre cap delicte dolós en els quatre anys següents.