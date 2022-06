El secretari general del PSOE-A, Juan Espadas, a l'acte d'obertura de campanya del PSOE-A a Jaén.

El secretari general del PSOE d'Andalusia i candidat socialista a la Presidència de la Junta, Juan Espadas, ha obert aquest dijous la campanya electoral de cara als comicis autonòmics del 19 de juny amb una apel·lació a la mobilització del seu partit per respondre a una Andalusia que "crida" els socialistes i els "necessita" per atendre els seus problemes.

Juan Espadas ha conclòs amb aquesta crida a la mobilització dels socialistes la seva intervenció a l'acte d'obertura de la campanya del PSOE-A, que s'ha celebrat a la plaça de Sant Joan de Jaén, al bell mig del nucli antic de la ciutat, i davant d'un aforament reduït de pocs centenars de persones ateses les dimensions de l'espai.

El candidat socialista ha estat recolzat en aquest acte per la vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra; el secretari general del PSOE provincial de Jaén, Francisco Reyes, i el secretari general del PSOE local i alcalde de la ciutat, Julio Millán . Cap d'ells ha pogut demanar expressament el vot per al PSOE per no haver arrencat encara oficialment la campanya electoral, que comença formalment divendres a la mitjanit, 3 de juny.

Juan Espadas ha asseverat que ha arribat "l'hora de mobilitzar-se, de sortir amb il·lusió, amb ganes, amb un somriure al carrer", i ha defensat que el PSOE d'Andalusia és el PSOE que té 47.000 militants, a tots i cadascun dels racons d'Andalusia, capaços d'entendre quan Andalusia truca”, com està passant ara, segons ha manifestat.

El candidat socialista ha reivindicat un PSOE "fort, unit, centrat en allò important, prioritari, en la societat andalusa i les seves necessitats", i ha advertit que aquestes eleccions "marcaran el destí de les properes eleccions municipals i segurament de les generals previstes per a l'any que ve.

En aquesta línia, Espadas s'ha compromès a "deixar-se la pell i el que calgui" abans de les eleccions, i ha incidit que "el PSOE no falla a Andalusia", que "ens necessita, i si votem tots, guanyem aquestes eleccions", segons ha insistit a assenyalar abans de demanar que "ni un pas enrere" i que el PSOE es faci "al carrer" durant la campanya del 19J.