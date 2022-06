Imatge d'un espot premiat al festival de publicitat El Sol 2022

Les indústries de l'alimentació i la restauració han estat les més premiades de la 36a edició del Sol. El Festival Iberoamericà de la Comunicació Publicitària , que ha reunit professionals de la indústria de 14 països al Teatre Circo Price de Madrid.

Segons han informat aquest dijous els impulsors del certamen, el rànquing de premis per països l'ha liderat Espanya, amb 142 premis, seguit dels Estats Units (42 premis), Argentina (21 premis) i el Perú (7 premis).

En aquest context, han destacat els treballs d'agències com We Believers, Agència de l'Any del festival amb un total de 28 sols (tres dels quals han estat Gran Premis), David Madrid amb 28 (un Gran Premi) i Lola Mullenlowe amb 21.

'Temps encara més confusos', de David Madrid per a Burger King, ha obtingut el gran premi a Film; 'Narradors indígenes', de We Believers per a AB INBEV/Corona (Estats Units) el gran premi a Àudio; 'Mèxic no artificial', de We Believers per a Burger King (Estats Units) el gran premi a Mitjans Impresos; 'Bihar, triar el demà' de LLYC per a BBK (Espanya) el gran premi a Exterior; i 'Invaluable food', de Leo Burnett per a Madrid Fusión, ha obtingut el gran premi en Relacions Públiques.

Així mateix, 'E-nterpreters', de Fahrenheit DDB per a Pilsen Callao (Perú), ha obtingut el gran premi a Innovació; 'Degree Inclusive', de Wunderman Thompson per a Unilever/Degree (Argentina), el gran premi en Disseny; 'Better with Pepsi - McDonald's - Better with Pepsi - Burger King - Better with Pepsi - Wendy's, d'ànima DDB per a PepsiCo (Estats Units), el gran premi en Producció.

Per la seva banda, 'Campionat de pesca', de We Believers per a AB INBEV/Corona (Estats Units), ha obtingut el gran premi en Activació i Experiència de Marca, mentre que han quedat deserts els grans premis de Mitjans, Digital i Mòbil, Campanyes Integrades i Branded Content.

A la secció de Creativitat Transformadora, el premi especial Transformació de model de negoci ha estat per a Interaction pel seu treball 'From hydro to crypto' per a Data Center Costa Rica, i el premi Transformació de la Marca ha estat concedit a Jesús Revuelta i Mono Madrid , per la seva campanya 'D'app accessible a e-commerce conscient' per a Wallapop.

El Sol d'or a la Millor idea internacional ha estat per a Degree Inclusive, de Wunderman Thompson per a Unilever/Degree (Argentina). Per part seva, We Believers s'ha coronat com a Agència del Festival i Millor Agència Independent per segon any consecutiu. Aquests guardons s'han atorgat a l'agència en funció dels premis obtinguts per les campanyes per a les marques com Corona i Burger King, entre d'altres.

El Sol de Platino, màxim guardó del Festival elegit pel Gran Jurat entre tots els grans premis, ha quedat desert. A més, Pernod Ricard ha rebut el premi a l'Anunciant de l'Any.

El Premi Especial de la Premsa, recuperat aquest any per l'organització del festival en col·laboració amb l'Associació de Consultores de Comunicació (ADC), ha estat atorgat a 'Justino', la campanya del sorteig de la loteria de Nadal que Leo Burnett va crear per Loteries i Apostes de l'Estat a l'any 2015.

Finalment, el premi Joves Creatius ha premiat amb el Sol d'Or el treball 'La Kiricocho', realitzat per estudiants de l'escola de publicitat Zink Project.