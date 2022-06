Arxiu - Imatge del cartell de la "Enquesta sobre violències sexuals de Catalunya'

Un 78,8% de les dones que viuen a Catalunya han patit algun tipus de violència masclista des que tenen 15 anys, i un 24,4% han patit com a mínim un d'aquests fets durant el 2019, segons els resultats de l'Enquesta sobre violències sexuals de Catalunya'.

En un comunicat de la Conselleria d'Interior aquest dijous, han explicat que aquesta enquesta ha estat creada per la Conselleria d'Igualtat i Feminismes i la Conselleria d'Interior , amb què volen "lluitar contra les violències sexuals".

Han manifestat que l'objectiu és obtenir dades reals de les agressions sexuals, així com "les conseqüències sobre les dones per fer front i eradicar aquesta xacra".

Aquesta enquesta es va realitzar entre novembre i desembre de 2019 mitjançant entrevistes telefòniques a un total de 10.015 dones de més de 16 anys, residents a Catalunya.

DONES JOVES EL GRUP "MÉS VICTIMITZAT"

Han explicat que les dones joves --d'entre 16 i 29 anys-- són el grup "més victimitzat", ja que un 44,9% de totes les víctimes del 2019 estan en aquest grup d'edat.

Un 10,9% de les participants de l'enquesta han manifestat haver patit cinc o més fets delictius durant el 2019, i un 19% han patit set o més fets de violències sexuals al llarg de la vida adulta.

Així mateix, un 0,9% de les dones han patit una violació o un intent de violació durant el 2019, i un 8,5% l'ha patida alguna vegada des dels 15 anys.

VIOLÈNCIA A TRAVÉS DE LES XARXES SOCIALS

L'enquesta també posa de manifest les violències sexuals exercides a través de les xarxes socials o mitjans telemàtics, on les dones joves són el col·lectiu més victimitzat en aquests casos, amb un 42,5%, sent Instagram el canal més utilitzat per a aquestes agressions ( 24%), seguit de Facebook (20,5%) i WhatsApp (15,4%).

Pel que fa al perfil dels agressors, el 63,4% són homes coneguts per la dona, mentre que els agressors desconeguts són els agressors majoritaris en els casos de violències normalitzades i de violències digitals (47,1% i 44,8% respectivament) .

També han explicat que les agressions en grup representen el 13,6% del total dels fets produïts el 2019, i que només el 6,5% de dones que va patir algun delicte sexual aquell any ho va denunciar.

"Només 12 de cada 100 dones han presentat denúncia considerant tots els fets patits a la vida adulta", han conclòs.