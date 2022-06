La plantilla del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) de la capital del Baix Llobregat reclama millores: dignificar les seves condicions laborals i els serveis que presten a les persones més vulnerables.

Una de les mobilitzacions de les treballadores del SAD. Foto: Pilar Nogués

La presidenta del sindicat que van formar les treballadores, Pilar Nogués, explica a Catalunyapress que fa anys que reclamen la "remunicipalització del servei", que ha passat per moltes mans, totes elles del sector privat. "Al final el que passa és que l'empresa està robant temps d'atenció als usuaris. Perquè quedi clar, si tenen concedides 20 hores a la setmana, al final en gaudeixen 17, perquè no es compten els desplaçaments fins als domicilis", apunta, assegurant que això els fa "patir, perquè treballem amb persones i es creen vincles".

De la mateixa manera, Nogués assegura que el sindicat té un altre objectiu: acabar amb la "mercantilització" del servei. "Encara que diguin que les empreses no tenen ànim de lucre, acaben guanyant diners", denuncia.

DECEBUTS AMB ELS PARTITS D'ESQUERRES LOCALS

Des de les primeres eleccions de la democràcia, a Sant Feliu de Llobregat sempre han governat partits progressistes. Tot i això, Nogués denuncia que "molts cops el que acaba passant és que partits que diuen ser d'esquerres acaben aplicant polítiques i maneres de fer que són idèntiques a les que apliquen governs com el d'Isabel Díaz Ayuso a la Comunitat de Madrid".

Les treballadores, a la plaça de la Vila. Foto: Pilar Nogués

Això, doncs, porta les treballadores del SAD a "autorepresentar-nos i autoorganitzar-nos per la sensació d'indefensió que tenim". Nogués, de fet, va més enllà i diu que "qui pensi que votant cada quatre anys resol els problemes està ben equivocat".

La presidenta del sindicat considera que "algú ha d'aconseguir que la situació canviï" i promet que "qualsevol partit que es comprometi a la remunicipalització ens tindrà al seu costat".

"SOM LA VERITABLE OPOSICIÓ"

Fa uns dies, les treballadores del SAD van interrompre la presentació de Lídia Muñoz com a cap de llista d'En Comú Podem a les municipals de 2023. A la plaça de la Vila van reclamar, un cop més, l’augment del 8% de sou que els toca per conveni. Nogués assegura que "nosaltres i col·lectius similars som la veritable oposició als governs" i considera que "la sensació que tenim és que no volen resoldre el problema".

Nogués denuncia que les 48 treballadores que actualment formen part del SAD pateixen "violència institucional" des de fa dècades. "Cobrem segons marca el nostre conveni col·lectiu, però al marge del salari, les condicions del conveni s'obvien", conclou.