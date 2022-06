L'advocat que representa la família de María Isabel SA , l'anciana presumptament enverinada per la seva neboda, ha recorregut la decisió de la jutgessa d'Arganda de deixar en llibertat l'actor Luis Lorenzo i la seva dona en considerar la resolució nul·la, han informat a Europa Press fonts jurídiques.

Luis Lorenzo I Arancha Palomino arriben supermercat junt fill 30 juny 2022

El recurs de reforma, davant la mateixa jutgessa, i subsidiari d'apel·lació, davant l'Audiència Provincial de Madrid, argumenta que en la compareixença dels investigats després de la seva detenció per la Guàrdia Civil l'acusació particular no va estar present en no estar convocada, per això que considera que la interlocutòria dictada per la magistrada no és conforme a dret.

En aquesta resolució, la jutgessa va acordar la posada en llibertat de Luis Lorenzo i la seva parella en no demanar el fiscal el seu ingrés a la presó provisional . Sí que es van acordar mesures cautelars com la retirada de passaport, prohibició de sortir del país i compareixences setmanals als jutjats.

La resolució recull que Arantxa va sol·licitar en la seva última paraula poder gaudir d'un viatge a Egipte que tenia previst al costat del seu marit aquesta setmana, una sol·licitud que va ser denegada per la “gravetat dels fets” investigats.

En la seva declaració, la investigada de l'actor va defensar la seva innocència i va negar que hi hagués una intenció de cobrar l'herència , explicant que en un testament del maig del 2021 ja s'excloïa els familiars directes de la seva tia.

Segons la seva versió, la seva tia volia venir a viure a Madrid i es va instal·lar el 10 de març a Rivas Vaciamadrid, ja que ells s'encarregaven de portar-la a especialistes després de ser diagnosticada amb demència mesos abans de morir, el 28 de juny del 2021.

L'autòpsia revela que la dona va morir per "una intoxicació aigua per metalls pesants", amb nivells molt superiors als normals. A més, els forenses van detectar en sang fins a quatre tipus de psicofàrmacs, dels quals dos estarien pautats.