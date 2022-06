Graceland a Racine, a uns 48 quilòmetres al sud de Milwaukee , la ciutat més gran de l'estat de Wisconsin . "A les 14.26 hores (hora local) s'han produït múltiples trets al cementiri de Graceland. Hi ha víctimes però se'n desconeix quantes en aquest moment. L'escena segueix activa i s'està investigant", ha precisat la Policia de Racine al seu compte de Twitter.

La policia després del tiroteig al funeral / Twitter



La policia ha demanat als residents de la localitat que evitin la zona i ha iniciat una investigació per aclarir els fets. El cementiri limita amb Osborne i Ohio a l'est i l'oest.



TOC DE QUEDA PER ALS MENORS



L'alcalde de Racine, Cory Mason, ha anunciat aquest dijous a la nit que en resposta a l'augment de la violència amb armes de foc a la ciutat de Racine, fins al cap de setmana, tots els menors de 18 anys no podran ser a les carrers de la ciutat de 23.00 a 6.00 hores (hora local).



"L'atroç tiroteig d'avui en un cementiri mentre una família ja estava plorant la pèrdua d'un ésser estimat és una nova atrocitat dels autors de la violència a la nostra comunitat. Cal posar fi a la violència, la venjança no és la resposta.



Acabar amb la violència de les armes és la màxima prioritat del Departament de Policia i de la meva Administració", ha subratllat Mason, tal com recull el diari local 'The Journal Times Racine'.



En aquest sentit, ha recalcat que ha mantingut una conversa amb el Governador i el Fiscal General per sol·licitar més recursos per donar suport a la prevenció de la violència a la ciutat.



“ Estic donant instruccions al Departament de Policia perquè apliqui activament la nostra ordenança de toc de queda per a menors durant el cap de setmana. Els menors de 18 anys han d'estar a casa abans de les onze de la nit ”, ha afegit.



D'altra banda, el governador, Tony Evers, ha explicat al compte de Twitter que ha monitoritzat el tiroteig d'aquest dijous a Racine i ha estat en contacte amb els seus socis locals per oferir suport. "Mentre esperem informació addicional, resem perquè tots els implicats sobrevisquin i es recuperin. La violència armada ha de parar", ha indicat.



Aquest succés s'ha produït un dia després que un home armat matés el seu cirurgià i tres persones més a l'Hospital Saint Francis de Tulsa, a l'estat d'Oklahoma.



El 24 de maig un altre tiroteig va deixar almenys 21 persones mortes, 19 nens i dos adults, a l'escola de primària Robb de la ciutat d'Uvalde, a l'estat de Texas, al sud dels Estats Units.