Arxiu - El president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, respon als mitjans

El president del Comitè Olímpic Espanyol (COE) , Alejandro Blanco, ha assegurat aquest divendres que no dimitirà i que farà "un últim intent" per intentar que hi hagi un acord i que la candidatura conjunta entre Catalunya i Aragó per als Jocs Olímpics d'Hivern de 2030 tiri endavant.

Així ho ha manifestat en una entrevista a Catalunya Ràdio, després que el president d'Aragó, Javier Lambán , demanés dijous la dimissió del president del COE.

“ O deixem la política i ens centrem que hi hagi un projecte esportiu, o no traurem la candidatura, I en aquest cas, el perjudicat no serà una persona, serà el territori ”, ha advertit Blanco, que creu que s'ha desencadenat una tempesta política --en les seves paraules-- que no té res a veure amb la candidatura.

Després d'assegurar que no aconsegueix trobar una explicació a les declaracions de Lambán, ha explicat que es van fer sis reunions tècniques i que el president d'Aragó ja coneixia el repartiment de les proves des de la primera trobada.

Tot i que ha evitat acusar Lambán de mentir, ha assegurat que el repartiment de les proves surt d'aquestes reunions tècniques i que els representants d'Aragó van avalar la proposta: “Tot està gravat”, ha avisat.

"Està el que ha dit cadascun i la votació final. És impossible entendre què està passant. Passar a parlar de comissaris polítics, de constitucionalisme i nacionalistes, està fora del que és una candidatura esportiva", ha afegit Blanco, que no veu convenient treure aquests enregistraments.

Tot i això, i després de la recent visita del president del Comitè Olímpic Internacional (COI), Thomas Bach, ha subratllat que farà "un últim intent" per aconseguir un acord, deixant clar que la candidatura conjunta continua sent la seva primera opció, i que té previst visitar Catalunya.

En cas que no tiri endavant, seguiran en contacte amb el COI per mantenir la voluntat d'intentar organitzar uns Jocs Olímpics d'Hivern el 2030, deixant així oberta la possibilitat d'obrir-se a una candidatura en solitari liderada per Catalunya.

"No es pot perdre l'oportunitat de fer uns Jocs Olímpics a Espanya", ha recalcat Blanco, després d'apuntar que compta amb el suport del Govern i que el president del COI coneix la situació.

Sobre si en una candidatura en solitari de Catalunya podria sumar països com França o Itàlia per acollir algunes proves, Blanco ha demanat centrar-se a Espanya i analitzar què es pot fer aquí: “Primer hem de solucionar el nostre tema. Veure quina candidatura presentem”.