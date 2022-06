L'Audiència Provincial de Madrid jutjarà dimarts que ve un acusat d'asfixiar el març del 2020 fins a la mort la seva mare, fets pels quals el fiscal sol·licita 8 anys de presó.

El representant del Ministeri Públic li imputa un delicte d'homicidi, alhora que aplica l'eximent incompleta de la responsabilitat criminal d'anomalia o alteració psíquica.

Sala audiència provincial madrid on declarant acusat matar jove 20 @ep

Per això, interessa que se li imposi la mesura d'internament "en un establiment adequat al tipus d'anomalia o alteració psíquica que presenta durant el termini de vuit anys".

Segons es relata a l'escrit d'acusació, cap a les dotze de la nit del 10 de març de 2020 JPT va propinar a la seva mare forts cops al cap a l'interior del pis on tots dos convivien a Madrid, i després, amb ànim d'acabar amb la seva vida, va agafar un coixí i amb ella va pressionar el seu rostre "fins a impedir que pogués respirar".

L'acusat, que està tutelat des del setembre del 2012 per l'Agència Madrilenya per a la Tutela d'Adults (AMTA) a l'àmbit sanitari, patia una malaltia mental consistent en un trastorn esquizoafectiu i un trastorn mixt de la personalitat.

Aquesta circumstància suposava “en el moment dels fets una greu alteració de l'enjudiciament de la realitat amb afectació de les capacitats intel·lectives i volitives”.

També se sol·licita per a JPT, privat de llibertat per aquesta causa des del 10 de març del 2020, una indemnització de 120.000 euros en concepte de responsabilitat civil per als hereus de la morta.