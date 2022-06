Les autoritats de l'estat de Pernambuco , a l'est del Brasil , han elevat aquest dijous a 127 les persones mortes a causa de les pluges torrencials que van assotar la zona fa ja sis dies i que han deixat van deixar diversos desapareguts, si bé avui dia només queda un ciutadà per localitzar.

Pluges torrencials al Brasil @ep



Les inclemències meteorològiques han deixat més de 9.300 persones sense llar, que han estat distribuïdes per més de 110 albergs de fins a 27 localitats. Un mínim de 14 ciutats han declarat l'estat d'emergència, segons ha recollit el portal brasiler de notícies G1.



“No pararem fins a trobar tots els desapareguts. Estem és un punt crucial en aquest moment”, va subratllar dimarts el governador de Pernambuco, Paulo Camara.



Per part seva, la Defensa Civil Nacional ha informat al seu compte de Twitter que hi ha una alerta "molt alta" que es produeixin més inundacions a Pernambuco, inclosa la seva capital, Recife.



Els serveis de rescat van reprendre dimarts la seva activitat després que la jornada anterior haguessin de suspendre les operacions a causa del temporal que es va tornar a registrar a la zona.



Les principals zones afectades són Vila dos Milagres, a la zona oest de Recife; Curat IV, a Jaboatao; Areeiro, a Camaragibe, i Jardim Monte Verde, al límit entre Recife i Jaboatao.



Camara va explicar dilluns que, en el marc de l'estat d'emergència, les autoritats destinaran uns 100 milions de reals (19,6 milions d'euros) per sufragar les tasques de rescat i recuperació, així com per a la construcció de les infraestructures danyades per les pluges.



"Sabem que les primeres hores són molt difícils (...) He parlant amb tots els alcaldes perquè elaborin un pla de treball amb què saber quines són les accions de suport de l'estat que necessitaran", va explicar Camara.



El president del Brasil, Jair Bolsonaro, va sobrevolar dilluns la zona afectada i va aprofitar per criticar Camara per no haver consultat la resposta a aquestes fortes pluges.