Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts un home de 47 anys com a presumpte propietari de 57 galls mutilats de raça utilitzada habitualment en baralles aquest dimarts 31 de maig.

Segons un comunicat de la policia catalana d'aquest divendres, l'home es va presentar a les dependències policials després que els agents intervinguessin la furgoneta en què tres persones traslladaven els galls durant un control de seguretat a l'AP-7.

Imatge de la furgoneta en què els investigats traslladaven 57 galls de baralla mutilats a Girona - MOSSOS D'ESQUADRA

Cap dels quatre va saber especificar ni la procedència ni el destí dels animals, que tenien les crestes mutilades , havien perdut plomatge i tenien els esperons llargs, i el valor dels quals pot arribar als 700 euros per exemplar.

Al detingut se li atribueix un delicte de maltractament animal , el mateix pel qual s'investiga les altres tres persones que viatjaven a la furgoneta.

L'home va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona i les altres tres persones van ser citades a declarar davant l'autoritat judicial quan siguin requerides, a més de ser sancionades per no tenir l'autorització de transport públic de mercaderies i no portar-lo document de control dels animals.