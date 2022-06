El Servei Català de Trànsit ha informat fa pocs minuts que hi ha una cua de 12 km a l'AP-7 entre Mollet del Vallès i Granollers en sentit nord.

Tuit on s'informa sobre les retencions a l'AP-7

PLA CONTRA LA SINISTRALITAT A L'AP-7

El Departament d'Interior, a través del Servei Català de Trànsit (SCT) i la Divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra, activen aquest mes de juny un pla de xoc específic per reduir la sinistralitat a l'AP-7. L´inici d´aquestes mesures específiques al´autopista coincideix aquest cap de setmana amb el dispositiu especial de trànsit amb motiu de la Segona Pasqua, aquest any festiu a tot Catalunya.

El conseller Joan Ignasi Elena ha fet una crida "a la prudència, l'autocontrol i el compliment de les normes per garantir que no hi hagi cap víctima". "Cada víctima és una tragèdia per si mateixa i pel seu entorn", ha afegit.

El conseller va destacar que preocupa especialment l'augment de víctimes mortals en accident de trànsit a l'AP7 , amb 13 persones mortes des de començament d'any, una xifra que representa un 20% de la mortalitat d'aquest any.

Tal com ha avançat Elena, “aquestes mesures començaran aquest cap de setmana i s'intensificaran els propers mesos , perquè no es pot permetre seguir aquest ritme d'accidents i de mortalitat, estem al mateix volum de víctimes que l'any 2019 i cal reaccionar”. "La majoria dels accidents són conseqüència d'imprudències, cal que la gent tingui consciència que cal complir les normes", ha insistit.