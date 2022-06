Una de les preguntes que sorgeixen sovint és com afectarà la robotització a alguns llocs de feina. La substitució de personal per màquines és un fet, però alguns estudis diuen que l'evolució de les màquines s'ha desaccelerat des del 2010.

Dos robots en una cadena de muntatge. Foto: Unsplash / Lenny Kuhne

El 2017, el Banc Mundial publicava un document reflexionant sobre aquesta transformació i arribava a la conclusió que diferents experts reconeixen que els robots han arribat per substituir persones en les tasques més dures, repetitives o perilloses, alhora que han permès alliberar recursos humans i financers, que poden reassignar-se a sectors amb una rendibilitat més gran.

La darrera consideració respecte aquesta qüestió és un escrit del Fòrum Econòmic Mundial, que posa sobre la taula la qüestió que per entendre la forma com la robotització afectarà la macroeconomia, és clau entendre el progrés de la producció d'aquestes màquines i el ritme de millora de la seva qualitat.

Aquesta velocitat ha estat baixant des de 2010 (hi ha escrits d'entesos com el professor de Princeton Thomas Fujiwara), de manera que per diversos experts en la matèria consideren que, en molts casos, aquesta por ara mateix no hauria d'existir.

La presència de màquines en moltes empreses és gran. Foto: Arxiu

El resultat de la disminució de la taxa de millora de la qualitat dels robots pot estar en línia amb les conclusions dels estudis recents d'economistes del Fons Monetari Internacional i la Reserva Federal dels Estats Units, que apunten a un decreixement del progrés tecnològic específic de la inversió, és a dir, una desacceleració del ritme de descens del preu relatiu dels béns de capital respecte als béns de consum.

Això s'alinea amb la hipòtesi que "les idees són cada cop més difícils de trobar", defensada per Nicholas Bloom, professor d'economia de la Universitat d'Stanford. Bloom considera que aquesta crisi també és aplicable a la producció de robots.

PREOCUPACIÓ A ESPANYA

Fa tot just un any, el juny del 2021, la Fundació Espanyola per a la Ciencia y la Tecnologia (FECYT) va fer una enquesta a prop de 8.000 persones. Gairebé la meitat els enquestats, un 45%, creia que les màquines podrien ocupar el seu lloc de feina, fos de forma total o parcial, en els pròxims 15 anys.

Un robot de la companyia Rethink. Foto: Paul Hudson / Flickr

Segons la FECYT, la proporció és de 113 robots per cada 10.000 llocs de feina al sector de la indústria, i un informe del 2019 de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) deia que aproximadament un 55% dels treballadors a l'estat espanyol podrien estar amenaçats pel procés de robotització de les seves funcions.