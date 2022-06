Arxiu - Un cotxe de Mossos d'Esquadra i ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) durant un accident de trànsit a una imatge d'arxiu.

Un motorista va morir aquest dijous al sortir de la via amb el vehicle a la carretera C-63 a Santa Coloma de Farners (Barcelona) , segons han explicat fonts del Servei Català de Trànsit (SCT) aquest divendres en un comunicat.

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís cap a les 20.18 hores, quan per causes que encara s'estan investigant, es va produir aquesta sortida de via i va morir el conductor de 43 anys.

Arran de la incidència, es van activar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra , una dotació dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que també van activar el seu equip de psicòlegs.