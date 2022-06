EuropaPress 3490161 cadires buides terrassa centrica carrer barcelona catalunya espana 21

L'Ajuntament de Barcelona no renovarà les llicències a les terrasses que es van ampliar de manera extraordinària per la restauració a sis zones "especialment saturades" del districte de l'Eixample, ha anunciat el regidor del districte, Pau González, en roda de premsa aquest divendres.

González ha donat per acabada l'excepcionalitat provocada per la pandèmia i ha dit que cal tornar a posar en solfa l'espai públic de la ciutat i en concret del districte, que representa un 30% de la restauració de Barcelona.

Informes tècnics elaborats pel districte, juntament amb l'Ordenança de Terrasses, "justifiquen" les zones saturades on es denegaran les sol·licituds per regularitzar llicències de terrassa atorgades per la pandèmia, i inclouen els carrers Parlament, Muntaner, l'àmbit d'Enric Granados-Aribau , la Rambla de Catalunya, el passeig de Sant Joan i l´avinguda Gaudí.

De les 170 llicències atorgades durant aquest període, s'ha denegat la consolidació a 144 negocis que havien demanat mantenir l'ampliació --cadascuna compta amb un nombre variable de taules i cadires-- i "la immensa majoria eren ampliacions de locals que ja tenien una terrassa", ha assegurat l'edil, mentre que les altres 30 ja no ho han sol·licitat.

Per als informes tècnics, han tingut en compte paràmetres com ara la densitat d'usos de restauració en un àmbit determinat; l'espai que ocupen les terrasses amb les taules i les cadires respecte a la superfície de la vorera, i també l'impacte de les queixes i denúncies rebudes per sorolls o molèsties en un àmbit respecte al conjunt del districte.

El regidor ha plantejat que volen "tenir la calçada ordenada" abans que s'acabi l'any, referit tant a aquesta retirada de terrasses, com a la substitució dels blocs de ciment grocs instal·lats en algunes zones --anomenats 'new jerseys'-- pels nous mòduls.

Tot i que ha expressat la voluntat "com més aviat millor" de fer les dues actuacions, González ha plantejat la possibilitat que algun negoci recorri la denegació d'aquestes llicències i que no tot el tràmit depèn de l'Ajuntament, per la qual cosa ha descartat fixar-ne una data límit.

SOROLL I VEÏNS



A més, l'Ajuntament compta amb un pla per a la lluita contra la contaminació acústica a 11 Zones Acústicament Tensionades, i la primera que abordarà és la de l'àmbit d'Enric Granados

.

Es reuniran amb veïns i restauradors per valorar mesures que acabin concretant-se en un pla específic de treball per a aquesta zona, entre les quals estudien la reducció horària de terrasses, un reforç de la neteja, o prioritzar ajudes a la rehabilitació daquests immobles per millorar el aïllament.

Una altra de les mesures municipals per "conscienciar i fomentar la bona convivència" i per destacar --en paraules de González-- el dret al descans dels veïns, ha començat aquesta setmana la campanya d'informadors, amb 48 efectius que estaran per tota la ciutat de dijous a dissabte entre les 9 de la nit i les 2 de la matinada.