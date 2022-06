La portaveu del PSC, Alícia Romero. Foto: Europa Press

La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, ha instat aquest divendres el Govern a ser exigent amb l'execució de les seves pròpies inversions a Catalunya a més de amb les del Govern central, "més enllà dels insults, que sobren en política".

Ho ha dit en una roda de premsa al Parlament per valorar el primer any del 'govern alternatiu' del PSC, després que dimecres el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, va afirmar que al Govern central són o "uns inútils o uns mentiders", després de conèixer-se que l'execució de les inversions estatals a Catalunya el 2021 va ser del 35,7% del pressupostat.

Romero ha admès que hi va haver una "baixa execució" de les inversions estatals, però ha destacat el compromís d'inversió del Govern central a Catalunya, que va arribar als 2.430 milions per al 2022 --respecte als 1.350 de l'últim pressupost del govern de Mariano Rajoy (PP)--, i que aquest primer trimestre l'execució pressupostària ha estat un 61% més alta i les licitacions han pujat un 164%.

"Serem exigents amb el Govern central i intentarem vetllar perquè aquesta execució sigui més alta, però també ens agradaria que la Generalitat fes bé la seva feina", i com a exemple ha apuntat que el 2020 la xifra d'execució de l'Incasòl va ser del 63,8%, mentre que la d'Infraestructures.cat va ser del 54,8%.

En aquest sentit, ha avançat que el PSC ha encarregat un informe parlamentari per conèixer "el detall" de l'execució de les inversions del Govern central en infraestructures.

LAURA BORRÀS I CAMBRAY



Preguntada per les noves dades sobre la investigació per presumpte frau a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, la portaveu del PSC ha assegurat que respecten els processos judicials i la presumpció d'innocència. "Això no treu que és evident que aquest tipus d'informacions no ajuden, o en tot cas ajuden a desprestigiar més el Parlament. Saben que és una de les nostres inquietuds".

També ha lamentat la "improvisació absoluta" en la planificació del pròxim curs escolar per part del conseller d'Educació, Josep González-Cambray, davant la manca de monitors per donar servei durant les tardes de les primeres setmanes de curs.

Quant a la proposició de llei sobre el català a les aules, pactada entre PSC, ERC, comuns i Junts, ha afirmat que "previsiblement s'aprovarà en el pròxim ple", un cop el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) emeti el seu dictamen, i ha insistit que el decret llei del Govern sobre aquesta matèria no dona seguretat jurídica als centres i que l'executiu català no va consultar el redactat amb el PSC.