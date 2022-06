Bones notícies per a Chelo García Cortés . Dos dies després de passar per quiròfan per operar-se del canell després de la seva fatal relliscada durant la ' Sálvame Fashion Week ' el passat 25 d'abril la col·laboradora ha rebut l'alta i, molt positiva i amb un immens somriure, ens ha explicat com ha sortit tot abans de posar rumb a Barcelona per continuar amb la recuperació al seu domicili.

Chelo García Cortés @ep



Acompanyada per la seva parella Marta i amb el braç en cabestrell Chelo ha confessat que està "contenta" perquè tot ha sortit "molt bé". "Estava una mica espantada quan vaig caure i vaig veure la forma del canell, però tinc la sort que només s'ha trencat el radi amb la qual cosa..." ha explicat, agraint diverses vegades les cures que ha rebut durant els seus dos dies

d'ingrés al madrileny hospital de La Luz.



" M'ha operat el mateix metge de Belén Esteban i és un metge meravellós. I l'anestesista també. He estat en molt bones mans i tot ha sortit bé " ha assenyalat, apuntant que li han posat "6 cargols" al canell i que afronta amb molt optimisme la rehabilitació que l'espera les properes setmanes.



Desitjant tornar a 'Salvame' perquè "si no treballo no cobro", Chelo ha avançat que serà dimarts que ve quan acudeixi a la seva primera revisió i serà llavors quan el doctor li digui quan podrà tenir l'alta i reincorporar-se al programa.



Amb el suport incondicional de Marta - "és una bona infermera, s'està quedant als ossos cada vegada que em passa alguna cosa" confessa - la periodista ha comptat durant aquest dur trànsit amb els ànims de tots els seus companys a 'Sálvame', com assenyala orgullosa: "M'han trucat tots

els meus companys, tots els meus caps. Va venir Gema a veure'm, María Patiño perquè és a Fuerteventura, i tothom m'ha trucat, també la Carlota. Belén Esteban no ha parat de controlar que jo

estigui bé".



Reconeixent que no és mala malalta però sí "molt aprensiva i quejigera perquè em fa por",

Chelo es mostra optimista i convençuda que aviat tornarà a la càrrega. "Ja ha passat l'esglai i ja està. M'han cuidat molt" afirma, esperançada perquè li col·loquen una cosa semblant al que porta Lydia Lozano - que es va trencar el mateix os recentment - i tornar a 'Sálvame' d'aquí a uns dies.



"Jo no crec en aquestes coses del mal d'ull. Sé per on van però no crec" assegura somrient quan li preguntem per això de la 'maledicció' del programa després de la seva caiguda, la de Lydia i la de Belén Esteban: "Tenim una mala ratxa les noies, això si, però malament d'ull... Les dones som molt guerreres i patim conseqüències" fa broma.

Durant el seu ingrés hospitalari Chelo també ha tingut temps per posar-se al dia de les últimes novetats de 'Supervivientes' i no ha dubtat a mostrar la seva “alegria” per la salvació de Kiko Matamoros , al qual desitja que “aguanti tot el que pugui perquè quan vingui em digui com era de duret...".



Sobre Anabel Pantoja , la col·laboradora creu que està “fent un gran concurs”. "Havia de fer el que està fent, no m'estranya que li agradi Yulen perquè s'assembla molt a Omar encara que més alt" apunta, reconeixent que "Omar em cau molt bé, però el que hagi de ser serà".



"Jo vaig estar a l'illa i no vaig necessitar ganivets, però a Anabel li agrada seduir. Jo sóc molt més gran i no em compensava canviar el que tinc a casa pel que hi havia a l'illa..." fa broma, confessant que Omar " sempre tindrà un forat al meu cor perquè és la persona que més valor li ha donat a Anabel i ha fet que sigui la que és avui", però creu que si la sevillana "s'enamora de Yulen i se'n va amb ell, no passa res ".