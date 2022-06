El cap de setmana es converteix en un pont de tres dies per la celebració de la Segona Pasqua el dilluns 6 de juny. Et proposem 10 plans de tota mena perquè en puguis gaudir.

Les possibilitats a Barcelona es multipliquen aquests dies. Foto: Barcelona Turisme

- Vuitena Setmana de Gastronomia de Barcelona: Tast a la Rambla. Els més golafres podreu gaudir de degustacions a preus populars de 38 restaurants, bars i pastisseries de Barcelona, reunits a la Rambla de Santa Mònica. El Tast a la Rambla ja està en marxa i s'allargarà fins al 6 de juny.

-Primavera a la Ciutat. Sí, no t'has equivocat. S'està celebrant un festival de música alternatiu al Primavera Sound en diferents punts i sales de la ciutat. El Primavera a la Ciutat proposa prop de 200 actuacions entre les quals destaquen les de Beck, King Gizzard & The Lizard Wizard i Interpol, entre altres. Hi ha concerts fins al 8 de juny.

-Fito & Fitipaldis. Por la boca vive el pez. Soldadito marinero. La casa por el tejado. Me equivocaría otra vez. Podríem omplir pàgines amb els hits de la banda, però és molt millor gaudir del concert de la banda, liderada per Fito Cabrales, el dia 4 de juny al Palau Sant Jordi. El grup arriba a la ciutat en el marc de la gira Cada Vez Cadáver Tour.

-Tattoo: art sota la pell. Des de fa uns dies es pot visitar al CaixaForum aquesta exposició, que es remunta als orígens del tatuatge i analitza el ressorgiment d’aquest fenomen, que és permanent i global avui dia.

-8è Festival Tradicional Japonès ‘Matsuri’. El Moll de la Fusta es convertirà, els dies 4 i 5 de juny, en un lloc ideal per fomentar l’intercanvi cultural a través de les tradicions folklòriques, com el ball, espectacles, cançons tradicionals i els llocs de menjar tan autèntics dels Matsuri nipons.

-Say It Loud al Castell de Montjuïc. Amb unes vistes privilegiades sobre la ciutat, el 5 de juny arriba la 2a edició del Say It Loud, una jornada gratuïta plena de música i espectacles per a tots els públics.

-Cors Muts a la Barceloneta. Després de dos anys d'absència per la pandèmia, torna una celebració que té més de 150 anys d'història. El seu origen es remunta a l'època en la qual els pescadores del barri canviaven el peix de les confreries per altres productes a diferents llocs de Catalunya.

-Fira de Comerç a l'avinguda Gaudí. Els dies 4 i 5 de juny comerciants i artesans d'aquesta zona del districte de l'Eixample posaran les seves parades al carrer. Un cafè, una tapa o un bon menjar en els bars i restaurants de la zona, en un ambient acollidor i emblemàtic, emmarcat entre dos dels monuments arquitectònics modernistes més importants del món, la Basílica de la Sagrada Família i el Recinte Modernista de Sant Pau.

-9a Cursa Popular de la Trinitat Vella. Sou esportistes? Us fa una cursa? Perfecte! El dia 5 de juny a les 9 del matí (horari a prova de calor) se celebrarà la prova atlètica (de 8 quilòmetres) per excel·lència del barri de la Trini. Hi ha dues categories: la infantil, d'entre 8 i 12 anys, i l'open, per als més grans. Sabatilles a punt!

-Festes Majors. L'arribada del bon temps significa també que comencen a celebrar-se Festes Majors en alguns barris de la ciutat. Des del dia 3 estan en marxa dues: la de la Trinitat Vella i la del Coll.