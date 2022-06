Un de cada quatre municipis de la província de Barcelona té una cooperativa agroalimentària de consum.

Núria Pallarès a la cooperativa Les Refardes. Foto: Patxi Uriz / Diputació de Barcelona

Segons l’informe Les llavors de la cooperació, realitzat pel programa BCN Smart Rural per examinar l’estat de salut del moviment cooperativista i el tipus d’iniciatives que donen servei a la nova pagesia, a la demarcació de Barcelona hi ha cooperatives i associacions agroalimentàries a 78 dels seus 311 municipis, el que significa que el 25% dels municipis compta amb aquest tipus d'iniciatives de treball en comú, amb un total de 8.800 membres. Cal destacar també que més de la meitat de les cooperatives i associacions de productors es troben a municipis amb poca població.



En total, a la província de Barcelona hi ha 146 iniciatives relacionades amb el suport a la producció i el consum d'aliments de proximitat, 44 de les quals es concentren al Barcelonès i el 77% són impulsades per grups de consumidors. L’informe també destaca que la ciutat de Barcelona concentra la meitat de cooperatives i associacions de consumidors del territori amb 31 iniciatives d’un total de 63, però només hi ha una única entitat cooperativa està dedicada a la producció d'aliments.



Dues dones treballen en una cooperativa. Foto: Arxiu

El Maresme i Osona, amb set cooperatives i associacions cadascuna, són la segona i la tercera comarca amb més associacions d'aquesta mena en el conjunt de la província. Actualment, segons les dades de la Diputació, hi ha més cooperatives i associacions impulsades per grups de consumidors que de productors i la majoria d'aquestes entitats es centren en la distribució d'aliments frescos.

UNA TENDÈNCIA QUE VA A L'ALÇA

L'anàlisi de les dades per anys també posa de manifest que, entre el 2012 i el 2022, s'han creat 25 iniciatives de productors i 32 de consumidors a tota la demarcació. A més, s'han constituït 16 cooperatives i associacions que es dediquen a donar diversos serveis a la pagesia i als grups de consumidors.



De les 73 cooperatives i associacions agroalimentàries creades a les comarques barcelonines en els darrers 10 anys, set han comptat amb el suport de la Diputació, en el marc de l’estratègia BCN Smart Rural.



Les set entitats que han estat assessorades per part de BCN Smart Rural són el col·lectiu Eixarcolant, la SuperCoop Manresa, l'Associació Som Pastura, l'Agrupació de Productors del Berguedà, Can Torrents, La Vidalenca i la Cooperativa Ecovila Sequioa.