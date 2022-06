El president de Renfe , Isaías Táboas , ha acudit a la jornada organitzada pel Col·legi d'Enginyers 'Els trens de Rodalies del futur', on ha lamentat que no puguin "imputar a Catalunya ni un euro dels 1.447 milions d'euros destinats a la compra de trens Alstom ”.

En aquest sentit ha afirmat que el 2021, "els 120 milions d´euros pressupostats per a la compra de trens no s´han pogut imputar a Catalunya com a despesa executada" afegint posteriorment que "després diuen que no complim els nostres compromisos d´inversió".

·Isaïes Tàboes parlant a les jornades organitzades per Col·legi d'Enginyers

Les declaracions del president de Renfe arriben després d' una cruïlla de declaracions entre el Govern i la Generalitat per la suposada falta d' inversions a Catalunya .

EL GOVERN INVERTEIX I COMPLEIX

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, va posar sobre la taula les xifres de la inversió de l'Estat a Catalunya per refutar les afirmacions del Secretari de Territori i Mobilitat, Isidre Gavín, que poc abans havia criticat les mancances en aquest sentit a l'acte inaugural del Saló Internacional de la Logística del 2022.

"El Govern inverteix i el Govern compleix, ho fem a nivell de país i ho fem també a Catalunya", va afirmar la Ministra, Raquel Sánchez, que ha afegit que des que dirigeix el ministeri, el juny del 2018, "Catalunya és la comunitat autònoma que ha rebut més inversió per part de l'Estat. Aquí hem executat més de 3.700 milions d'euros" .

En assumir el Govern, segons ha assenyalat la ministra, s'han trobat "infinitat de projectes paralitzats i obres de nou traçat que no s'havien començat a redactar", però que des de llavors "Catalunya és la comunitat autònoma on més fons i més projectes hem executat ".

Després de subratllar que " el compromís d'aquest Govern amb Catalunya és absolutament ferm", s'ha referit a les "obres milionàries desbloquejades a la Sagrera, la duplicació del tram entre Parets i la Garriga, els accessos a l'aeroport, les obres de millora al port o les obres d'enllaç que hem posat en servei al corredor mediterrani", entre d'altres.