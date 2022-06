El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá , ha assegurat aquest divendres que la pujada del 15% a les pensions no contributives, pactada amb EH-Bildu a canvi de la seva abstenció en la votació d'aquest projecte de llei a la Comissió de Treball, Inclusió, Seguretat Social i Migracions del Congrés "té tot el sentit", igual que l'aportació addicional a l'Ingrés Mínim Vital (IMV).

"Té tot el sentit que una prestació per a les persones que ja són a l'edat de jubilació, com són les pensions no contributives, tinguin un tractament similar al que ha tingut durant aquests tres mesos l'IMV", ha dit Escrivá després de la presentació del balanç dels sis primers mesos de funcionament de la reforma del reglament d'Estrangeria.

El ministre dInclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá.

L'IMV ha tingut des del març una aportació addicional del 15% i ara les pensions contributives tindran aquest mateix increment , que s'inclourà a la pròrroga del Reial decret llei de resposta a les conseqüències de la guerra d'Ucraïna.

El ministre ha assegurat que el Govern ja tenia aquesta decisió "al cap" i ara es troba "treballant internament" perquè la pujada del 15% aparegui al proper decret. Escrivá ha assegurat que el Ministeri d'Hisenda coneixia aquesta decisió, ja que aquestes mesures es treballen en bloc.

ERROR SENSE TRASCENDÈNCIA



Aquest increment del 15% respon al pacte aconseguit entre l'Executiu i l'EH-Bildu per aconseguir l'abstenció d'aquesta formació durant la votació del pla de pensions d'ocupació a la Comissió de Treball, Inclusió, Seguretat Social i Migracions del Congrés.

Juntament amb EH-Bildu, també es va abstenir Vox. PP, Esquerra Republicana, Ciutadans i Compromís es van oposar i el Govern de coalició de PSOE i Unides Podem va salvar la votació amb el suport del PNB i el PRC.

Durant la votació de les esmenes, es va aprovar una d'Unidas Podemos per destopar les bases màximes de cotització, inclosa al projecte de llei per impulsar els plans de pensions d'ocupació en ser recolzada pel PSOE, que no tenia previst donar-hi suport.

Escrivá ha explicat aquest divendres que es va tractar d'"un error" dels socialistes pel "nombre enorme d'esmenes per bloc".

"El procediment de correcció està en marxa a través d'un vot particular i no tindrà més transcendència des del punt de vista de la tramitació de la llei de plans de pensions" , ha afegit el ministre.

A més, Escrivà ha recordat que hi havia esmenes "que no estaven transades". "El que està acordat és el que està acordat i després el que no està acordat és l'eliminació d'incentius o temes que no toquen ara, com són el tema de l'estopament de bases, són coses completament extemporànies", ha recalcat.

El ministre ha assenyalat que "és legítim" aquest plantejament però ha insistit que "en els acords aconseguits, això no estava en cap cas".

Després de superar la seva votació a la Comissió de Treball, Inclusió, Seguretat Social i Migracions, el projecte passa ara al Ple del Congrés, que té l'última paraula sobre aquesta iniciativa, i després al Senat. Escrivá confia que el projecte de llei hagi completat tota la seva tramitació al començament de juliol.

"TRISTE" DESLEGITIMACIÓ DE LES DADES D'OCUPACIÓ



Preguntat de nou per les paraules del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , que dijous va acusar el Govern de "maquillar" les dades d'atur amb les xifres dels contractes fixos-discontinus, Escrivá ha reiterat que van ser dades "extraordinàries".

"El que hi ha hagut és un intent una mica trist, deixem la paraula en trist, se m'acudeixen altres paraules, d'intentar deslegitimar aquestes dades utilitzant informació que no és correcta, és falsa. Així ha estat, tristament", ha conclòs el ministre .