Imatge d'arxiu d'una persona gran prenent un medicament. @ep

És habitual entre les persones d'edats més avançades les que estiguin polimedicades, és a dir, que prenguin diverses medicacions al llarg del dia. Per què això és tan freqüent? Encara que aquest col·lectiu representa un grup molt heterogeni, això és degut a la pluripatologia tan present en aquest grup d'edat, de manera que coexisteixen múltiples malalties i per a les quals es prescriu un nombre elevat de medicaments.

Segons avisa la doctora Maria Isabel Galvá Borrás , metge especialista en Geriatria i tresorera de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia (SEGG) en una entrevista amb Infosalus, quan són revisades a diferents consultes d'especialistes, s'aprecia que no compten amb un metge de referència per coordinar les diferents prescripcions.

La polifarmàcia es considera una síndrome geriàtrica i, en general, es defineix com l'ús simultani de més de cinc fàrmacs. Des d'un punt de vista qualitatiu la polifarmàcia es defineix com l'ús de més medicaments dels que clínicament són apropiats, ja siguin prescrits per un metge o de venda lliure. La prevalença de la polifarmàcia en persones més grans de 65 anys oscil·la, segons els estudis, entre un 30 i un 50%. És més freqüent en dones ”, indica l'experta.

Aquí ressalta que una prescripció adequada de medicaments, encara que el seu nombre sigui elevat, té beneficis davant dels riscos que suposa la polimedicació: "Una polimedicació inadequada, quan es prenen més medicaments dels que clínicament són necessaris, pot provocar més efectes adversos que beneficis ".