El ferrocarril cobria la ruta des de Garmisch-Partenkirchen cap a Munic quan diversos dels seus vagons van patir una sortida de la via a l'altura de Burgrain per raons encara desconegudes, segons ha avançat el portaveu de la policia, Stefan Sonntag, com ha recollit l'agència nacional DPA .

L'agent no ha detallat el nombre de persones ferides, però sí que ha assegurat que són nombroses. “ Un número indeterminat ”, ha apuntat en la seva intervenció. Segons la cadena regional Bayerischer Rundfunk , l'accident ha deixat almenys 60 ferits, 16 greus.

A la zona s?ha format un ampli operatiu d?emergència, entre serveis de rescat, metges, agents policials i bombers, inclosos tres helicòpters de rescat procedents d? Àustria , d?acord amb el diari Bild .