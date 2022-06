El president del PP, Alberto Núñez Feijóo (I), visita l'empresa Dekra ubicada al Parc Tecnològic de la capital, a la imatge al costat de la candidata número 2 del Partit Popular, Patricia Navarro.- Arxiu @ep

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que de cara a les properes eleccions andaluses no hi ha res guanyat, per la qual cosa ha instat a no refiar-se de les enquestes. Així, ha assegurat que volen "guanyar netament el 19 de juny amb un pacte que surti de les urnes, amb un pacte que surti dels vots de les persones que viuen a Andalusia". "Aquests són els nostres aliats, aquesta és l'aliança que volem fer i no més" , ha dit.

Feijóo ha insistit a no refiar-se de les enquestes ni "dels que diuen que anem molt bé, que el que pretenen és desmobilitzar-nos" ni tampoc "dels que diuen que guanyaran", perquè segons la seva opinió volen "desmotivar-nos". Així, ha considerat que hi ha dues maneres de perdre unes eleccions, "la primera és donar-les per guanyades i la segona, donar-les per pèrdues", recordant que queden 15 dies "per explicar el que hem fet i el que volem fer".

Per al líder del PP, en votar el candidat i president actual, Juanma Moreno, "estem votant per l'economia, per l'ocupació, per la competitivitat i tot això porta sanitat, educació, serveis socials i infraestructures", apuntant que "no sé obren els centres de salut amb parenostres laics, sinó amb els diners que la gent confia als polítics quan paguen els seus impostos”. "Els diners són de la gent que ens els presta per fer coses, per rendir comptes i no per explicar contes", ha precisat.

Ha considerat que "la certesa és el que val a la gent, la resta són discursos" i és "passar, amb el Govern de Moreno, de la cua a ser la locomotora que estira el creixement econòmic del país", així com haver-hi abaixat els impostos i invertir "més que mai, fer més hospitals i centres educatius" i complir un pressupost "i no deixar un pufo". "És la política amb principis", ha dit en una trobada a Coín (Màlaga).

" Certesa és el que ha fet l'equip de Juanma Moreno, el que ha fet PP-A i el que volem seguir fent ", ha assenyalat, apuntant que ara hi ha "una Andalusia millor que quan arribem al Govern andalús" i que el partit té "un projecte molt millor que qualsevol altra formació" i un president del qual "la majoria dels andalusos ens diu que és la persona que més confiança genera i la persona que vol veure com a president".

"Guanyem les enquestes a les urnes, pactem directament des de les urnes al Parlament d'Andalusia i fem Juanma Moreno no només el que ja és, el millor president que ha tingut la Junta d'Andalusia, sinó un dels polítics de referència d'Espanya de tots els partits”, ha manifestat.

Ha assegurat que hi ha candidats "que no tenen balanç, que mai no han gestionat però tenen solucions per a tot; altres que tenen un balanç i ho volen ocultar i altres que el que volen és sotmetre a les urnes el que han fet, la seva pròpia activitat" .

Així, ha desitjat un govern "que cregui a Andalusia, que se senti orgullós de la seva terra, que entengui el que la gent li demana i les seves prioritats". Per Feijóo, "la política no és venir per aquí, sinó ser d'aquí, treballar aquí, seguir aquí donant la cara aquí; no és la crispació ni l'insult", sinó "la gestió, el servei i els resultats".

"Tenir un projecte per a una terra i que sigui bo és objectiu bàsic d'un polític amb principis", ha apuntat el líder del PP, que ha dit que és moment de "la reflexió, aposta, decisió" i ha assegurat que veu un partit "il·lusionat, apassionat i orgullós amb allò que ha fet i que té un compromís amb allò que vol fer".

Per la seva banda, la candidata número 2 per Màlaga, Patricia Navarro , ha assegurat que se'n "deixaran la pell en aquesta campanya perquè Juanma Moreno tregui una majoria que permeti tenir com a únic soci de Govern tots els andalusos i tu - referint-se a Feijóo--estrenes el teu periple electoral amb aquesta victòria a Andalusia", animant a "anar a convèncer la gent" perquè "no ens podem confiar".