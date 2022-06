La consellera d'Acció Exterior de la Generalitat, Victòria Alsina , ha defensat aquest divendres en una visita a Sarajevo (Bòsnia i Hercegovina) "integrar" aquesta ciutat a la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern 2030. Mentrestant, la Generalitat segueix ignorant els seus veïns, els aragonesos.

Alsina ha apostat per aquesta integració de Sarajevo a la candidatura, encara que ha recordat que la decisió final no és del Govern, i ha destacat que Catalunya ha tingut "una relació olímpica històrica amb Sarajevo" , ha informat la Conselleria en un comunicat.

La consellera dAcció Exterior i Govern Obert de la Generalitat, Victòria Alsina. ARXIU.

En concret, la consellera ha afirmat que Sarajevo podria acollir les proves de salt i de lliscament , ja que considera que la filosofia dels jocs “és no construir infraestructures que no es puguin aprofitar de cara al futur i veure-les com una eina sostenible i un projecte de desenvolupament a llarg termini”.

PLA DE TREBALL AMB SARATGEU



En el viatge, la consellera i el primer ministre del cantó de Sarajevo, Edin Forto, han signat un pla de treball entre Catalunya i aquesta regió, que dóna continuïtat a l'acord de col·laboració que van signar el 2008, i es desenvoluparà els propers dos anys .

El document inclou accions de col·laboració en àmbits de cooperació institucional, esports, negocis internacionals, serveis socials, cultura, investigació, justícia i salut.

"Volem rellançar aquesta aliança mirant cap al futur, i aquest pla de treball és la primera pedra per fer-ho possible" , ha sostingut Alsina, que ha recordat que el 2022 se celebra el 30è aniversari del lloc de Sarajevo i també de les relacions de cooperació entre Bòsnia i Catalunya.

La consellera també s'ha reunit amb l'alcaldessa de Sarajevo, Benjamina Karic, per presentar-li el pla de treball i explorar vies de cooperació, una trobada que ha posat punt final al viatge d'Alsina pel sud-est d'Europa.

Aquest dijous, a Croàcia, la consellera es va reunir amb el president de la regió de Dubrovnik, Nikola Dobroslavic, i li va mostrar el compromís del Govern en la posada en marxa d?una macroregió mediterrània, projecte del qual Dobroslavic és impulsor.