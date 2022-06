Plastitar localitzat a les costes de les Canàries - @ep

El grup de recerca en Química Analítica Aplicada (AChem) de la Universitat de La Laguna (ULL) , que forma part de l' Institut Universitari de Malalties Tropicals i Salut Pública de Canàries , ha identificat un nou tipus de contaminació costanera composta principalment per quitrà. comunament denominat com a piche- i materials plàstics a què els investigadors han assignat el nom de 'Plastitar' --tar és la denominació anglesa del quitrà--.

Aquest tipus de contaminació s'origina a partir de vessaments puntuals de cru de vaixells, que en arribar a les costes cobreixen les roques del litoral, constituint una matriu semisòlida a què s'incorporen multitud de fragments plàstics de diferents formes i mides.

En aquest treball, publicat recentment a la revista 'Science of the Total Environment', s'han trobat evidències de la presència de plastitar al Malpaís de Güímar (Reserva Natural Especial a Tenerife), Arenas Blancas (Parc Rural a El Hierro), Famara (Parc Natural a Lanzarote) ia Platja Gran (Tenerife), i no es descarta la seva presència a altres zones costaneres de l'arxipèlag.

En aquest darrer punt, s'ha estudiat detalladament una àrea rocosa ubicada a la zona intermareal, analitzant el tipus de plàstic incrustat en aquestes formacions, detalla la ULL en una nota.

Han estat trobats fragments i pèl·lets de polietilè majoritàriament, així com polipropilè, fet que coincideix amb el tipus de microplàstics que arriba a les platges de les Canàries, segons estudis previs realitzats per aquest mateix grup de recerca.

També van ser trobats, encara que en menor proporció, un altre tipus de residus no plàstics com a fusta i vidre, així com roques i sorra.

El 'Plastitar' se suma així a altres tipus de noves formacions lligades a la presència de residus plàstics al medi marí tals com els plastiglomerates, producte de la crema incompleta i incontrolada de residus, incloent plàstics; els plasticrusts, fragments plàstics incrustats a les roques del litoral per l'acció de l'onatge; els pyroplastics, amb forma i aparença de roca que sorgeixen a partir de residus plàstics fosos i les anthropoquines, roques sedimentàries que contenen plàstics i que són conegudes com l'herència cultural de l'antropocè.

L'equip investigador assenyala la importància de continuar realitzant estudis que avaluïn el grau d'afecció de les costes canàries per aquests contaminants, la seva degradació i els seus efectes potencials en els organismes presents a la zona intermareal, així com la seva possible presència a altres parts del món.