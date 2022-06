Es porta massa temps parlant dels Jocs Olímpics d'Hivern 2030 , la candidatura dels quals Catalunya/Aragó o Aragó/Catalunya, o senzillament la candidatura dels Pirineus, està generant disputes entre els dos governs autonòmics, per la preeminència d'unes sobre l'altra . Catalunya vol ser la protagonista ia Aragó la vol de segona. Aquesta situació no ha agradat al president aragonès, que vol equilibri en el repartiment de protagonisme.



A mig? es troba el govern de Pedro Sánchez i el Comitè Olímpic Espanyol que presideix Alejandro Blanco, una persona hàbil que res entre dues aigües perquè li encanta el lloc que ocupa.



Les discrepàncies entre els governs d'Aragó i Catalunya no han cessat , és més, va en augment, fins al punt de llançar-se desqualificacions que no beneficien gens la imatge de la ja impossible? candidatura conjunta. Mentre el govern d'Espanya sembla desentendre's, almenys “aparentment”, de les diferències entre Aragonés i Lambán.



Fa tan sols dos dies l'assemblea anual ordinària del Comitè Olímpic Espanyol s'obria a una candidatura només catalana o aragonesa, si al final no és possible un projecte compartit. La decisió no ha agradat gens al Govern d'Aragó. que qualifica Blanco de comissari polític de Catalunya i demana que es retiri com a mediador en el conflicte.

Per si la situació no fos ja prou complicada, la consellera d'“Afers Exteriors i Administració Oberta de la Generalitat de Catalunya”- així la tracta el president del Govern del Cantó de Sarajevo- Victoria Alsina, va signar aquest dijous el Programa de Treball del Govern de KS i la Generalitat de Catalunya que recull la sinergia en diversos camps . Entre ells una possible candidatura conjunta per als Jocs Olímpics d'Hivern 2030. La consellera Alsina manifestava que una sèrie de proves es podrien fer a la ciutat de Sarajevo.



Sembla que la candidatura de Sarajevo com a subseu ha estat sobre la taula - l'hi tenien callat- abans de les diferències entre Aragó i Catalunya per a la possible candidatura conjunta. El Comitè Olímpic Internacional és partidari d'evitar construir noves infraestructures que després de les competicions quedin en desús i és per això que no menysprea l'eventual celebració de les proves de salt i les de túnel de gel a la capital de Bòsnia.



Per al govern català la candidatura amb subseu a Sarajevo permetria enfortir les relacions entre Catalunya i Sarajevo . Mentre poc importa al govern català que Aragó quedi fora, i això que el veïnatge sempre és molt necessari en la col·laboració entre les dues comunitats , cosa que no sembla pertorbar la consellera viatgera.



Quin espectacle - gratis- el que s'està vivint amb un final que estic segura deixarà uns quants cadàvers al camí i una ferida difícil de tancar. És curiós que s'entengui més amb Sarajevo que no pas amb Aragó, és clar que s'entén: Sarajevo és subseu, Aragó volia un repartiment d'igualtat, cosa impossible per als que pinten massa alt. Visca la col·laboració, el diàleg i els pactes! Mentrestant, la pregunta és: Què diu Moncloa? Perquè Alejandro Blanco no fa res sense el permís del president del govern. “ Més que les idees, als homes els separen els interessos ”, això deia el polític francès Alexis Tocqueville.