Carmen Borrego i Terelu Campos | Telecinco.es

Carmen Borrego ha arribat al plató de Sálvame amb cara de pocs amics. Kiko Hernández s'ha adonat ràpidament de l'estat d'ànim de la col·laboradora i ha volgut saber què li passava. "Avui he arribat i no tinc bon dia. Hi ha dies que tinguis ganes de tot i altres t'afecten més les coses. Han passat coses que no m'agraden i no tinc bon dia. No em justificaré de res perquè crec que no tinc que justificar-me de res", ha començat dient ella.

A Terelu Campos no li ha fet cap gràcia veure Pipi Estrada agafar pels aires Carmen i que aquesta no oposés resistència. Els col·laboradors han volgut saber que es deu el canvi d'actitud de Borrego . Ella ha aclarit que la seva relació amb Pipi no ha canviat gens: "A mi aquest senyor se m'acosta i li dic que no se m'acosti i no em toqui", assegura.