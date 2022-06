EuropaPress 4497872 contaminació llac sanabria

A Espanya, gairebé una trentena platges i rius, llacs i fonts no són aptes per al bany de les 2.261 zones de bany costaneres i d'aigües interiors analitzades a l' Informe sobre la Qualitat de les Aigües de Bany de 2021 , presentat aquest divendres la Comissió Europea.

Concretament, 28 espais de bany compten amb una qualitat de l'aigua deficient, una desena més que fa un any encara que deu platges i rius menys que el 2019. Aquests espais es troben ubicats principalment a zones d'interior a Extremadura, Castella i Lleó o València entre altres comunitats.

A més, Espanya va empitjorar lleugerament el percentatge d'espais amb menció de qualitat d'aigua "excel·lent" el 2021 respecte a l'any anterior, el 87,5% de les platges i rius compten amb aquesta qualificació, davant del 88,5% del 2020, per en tot cas, del 85% de la mitjana de la UE, segons ha revelat l'informe elaborat per l' Agència Europea del Medi Ambient en col·laboració amb l'Executiu comunitari.

A Espanya, un total de 1.975 espais de bany, siguin costaneres o d'interior, compleixen amb els estàndards de qualitat més estrictes de la UE i han aconseguit la qualificació d'"excel·lent", sis menys que un any abans sobre un total de 2.261 rius i platges.

A més, l'informe revela que les aigües de 177 espais compten amb la qualificació de bona, un 1% més que fa un any, 32 zones tenen la qualificació de suficient, fet que suposa 3 punts percentuals menys en termes interanuals, i un total de 49 espais no han estat classificats.

Les aigües de bany es classifiquen per qualitat segons dos paràmetres microbiològics definits a la Directiva sobre aigües de bany, i el 96% d'aquestes aigües a nivell comunitari compten amb la qualificació de suficient o millor.

Respecte al 85% d'espais amb qualitat d'aigua 'excel·lent' a nivell comunitari, el comissari de Medi Ambient, Oceans i Pesca, Virginijus Sinkievicius , ha indicat que “és una bona notícia també per al medi ambient, per a la nostra salut i per al sector turístic europeu, que s'està recuperant de la pandèmia”, i ha advocat per “mantenir aquests estàndards” i continuar avançant cap a l'objectiu de contaminació zero.

L'estudi ha analitzat més de 21.800 zones de bany a tota la UE, i revela que la qualitat dels emplaçaments costaners a la UE és millor que la dels llocs d'interior. De fet, el 2021, el 88% de les zones de bany costaneres es van classificar com d'excel·lent qualitat, davant del 78,2% de les zones d'interior.

Des de l'adopció de la Directiva sobre aigües de bany el 2006, la ràtio de llocs amb qualificació d''excel·lent' ha augmentat i s'ha estabilitzat al voltant del 88% per a les zones costaneres i el 78% per a l'interior.