Un xampú en pastilla.- @Freepik

El menor impacte ambiental que se suposa als xampús en pastilla ha impulsat a poc a poc la seva comercialització a les grans cadenes de supermercats. I l' Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ho confirma en la seva darrera anàlisi de dotze xampús sòlids : la seva forma de producció i composició, tant del seu envàs com dels seus ingredients, resulten més ecològics que els clàssics xampús líquids. És, més, gràcies al format en pastilla, s'aprofita tot el producte.



La veritat és que, en general, els xampús en pastilla resulten també satisfactoris d'acord amb les opinions dels usuaris que van participar en l'estudi, tant pel que fa a l'escuma generada, com a la fragància i l'eficàcia de rentat, sent aquesta última molt similar als de format líquid, tal com s'indica a la revista de juny d'OCU Salut.



Tot i això, l'anàlisi també demostra que, en la relació preu-durada, els xampús sòlids surten més cars que els líquids. Perquè, encara que és veritat que duren més rentats, no ho és tant com indiquen les marques, moltes de les quals assenyalen una equivalència semblant a dos pots de 250 ml. En realitat, el xampú en pastilla que més dura té una equivalència a 1,2 pots de xampú líquid, aproximadament.



Finalment, OCU recorda que, per aconseguir un rentat més ecològic, i independentment del tipus xampú usat, convé fer servir la quantitat justa de producte, fent rentats més curts, menys freqüents i amb l'aigua tèbia, especialment ara a l'estiu.