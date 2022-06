El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, compareix a l'Auditori Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions | @ep

El Ministeri de José Luis Escrivà planteja la regularització dels migrants en situació irregular perquè es formin en sectors en què no hi ha treballadors. De fet, el Consell de Ministres ha acordat aquesta setmana l'autorització per a la tramitació administrativa urgent per modificar el Reglament de la Llei sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, encapçalat per José Luis Escrivà, ha confirmat a Europa Press que treballa en un esborrany per reformar algunes qüestions de la normativa d'estrangeria i ha recordat el compromís de fer-ho des de l'inici de la legislatura. Aquesta reforma inclouria la modificació d'algunes mesures actuals i la creació de noves figures.

L'esborrany del decret en què treballa el Govern , segons ha avançat aquest divendres El País, ampliarà la contractació en origen a altres empleats més enllà dels temporers, permetria que els estudiants estrangers treballin i obtenir papers als immigrants en situació irregular que es formin per a llocs en què es necessiten treballadors. Organitzacions que treballen amb migrants estimen que unes 500.000 persones estrangeres resideixen a Espanya en situació irregular, encara que no hi ha xifres oficials.

"No és prou àgil (la legislació actual) per respondre als colls d'ampolla que es produeixen al mercat laboral i genera procediments molt burocratitzats i complexos", ha admès el Ministeri , que ha precisat que el procediment normatiu es troba en fase inicial per això ha eludit donar més detalls. El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, té previst, però, presentar aquest migdia el balanç dels primers sis mesos de funcionament de la reforma del reglament d' Estrangeria que va entrar en vigor l'octubre del 2021 .

Evolució del nombre d´immigrants irregulars que arriben a Espanya per via terrestre | epdata.es

Un dels pilars de la reforma és canviar el model de contractació d'estrangers que encara estan en origen i que permetia la captació de temporers per a campanyes com la de la maduixa de Lepe . El Ministeri ara pretén ampliar aquesta fórmula a sectors com el transport o la construcció.

Així mateix, el decret que prepara el govern preveu també canvis en els tipus d'arrelament i es podria crear un nou tipus d'arrelament condicionat a la formació laboral en sectors específics en què falten treballadors. Una altra de les opcions per obtenir l' arrelament que es podria contemplar a la reforma és haver percebut durant un any l' ingrés mínim vital o acreditar una activitat laboral legal d' almenys sis mesos per als estrangers que portin dos anys a Espanya .

Nombre d'immigrants irregulars arribats a Espanya durant mesos | epdata.es

I, amb la finalitat de lluitar contra l'economia submergida, s'obre la possibilitat que, si es denuncia davant de les autoritats laborals una feina irregular per part del treballador o de qualsevol altra persona, l'estranger afectat podria obtenir la regularització sense demostrar una estada mínima al país.

Pel que fa als estudiants internacionals, se'ls permetria simultaniejar feina i estudis i es facilitaria que puguin romandre a Espanya quan acabin la seva formació.