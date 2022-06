Mossos d'Esquadra (Arxiu)

El noi detingut per presumptament violar una noia al sortir d'una discoteca d'Igualada (Barcelona) la nit de l'1 de novembre, ha demanat aquest divendres a través del seu advocat revocar la presó provisional amb un recurs d'apel·lació.

Fonts jurídiques han explicat que a la vista, celebrada aquest divendres a la secció 7 de l'Audiència de Barcelona, l'advocat del detingut ha assegurat que "no hi havia prou elements de prova per poder acreditar que l'investigat havia estat la persona que havia comès els delictes".

Per part seva, l'advocat de la víctima, Jorge Albertini , i la Fiscalia han manifestat que "hi ha prou elements per poder tenir acreditat que l'investigat ha comès aquests delictes i que ha estat l'autor material".

Han detallat que la geolocalització del radar situa el seu telèfon mòbil al lloc dels fets; la roba que van captar les càmeres de seguretat que portava el presumpte autor va ser trobada al domicili de l'investigat; el jove té antecedents penals d'aquesta mena, i que “hi ha alta probabilitat de reiteració i risc de fuga”.

"Si a aquest individu se'l deixa en llibertat, és molt probable que reiteri en mal", ha explicat Albertini, i ara el jutge haurà de decidir si deixar-lo en llibertat o mantenir la presó provisional.

AVIA AGREDIT A ALTRES TRES DONES

La primera víctima de què van tenir constància els Mossos d'Esquadra va ser la seva germanastra de set anys, quan ell en tenia 15, per una agressió sexual amb penetració el 2017.

La segona víctima va ser una de les seves exnòvies, amb qui té una filla, i que ho descriu com una persona violenta, amb un caràcter agressiu i que consumia alcohol, i que l'agredia físicament i una vegada la va obligar a entrar a la caseta del gos mentre li deia: "Has d'entrar a casa del gos, gossa", buscant humiliar-la i vexar moralment la seva parella.

La tercera víctima va ser una altra exnòvia, que va explicar als agents que almenys en cinc ocasions la va agredir sexualment amb penetració després de colpejar-la i deixar-la mig inconscient.