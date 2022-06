Vista general del 115è Consell Executiu de la 24a Assemblea General de l'Organització Mundial del Turisme, al Marriott Auditorium de Madrid, el 3 de desembre de 2021, a Madrid (Espanya).

Els països europeus membres de l' Organització Mundial del Turisme (OMT) han destacat la importància de l'ocupació, la formació professional i la sostenibilitat i la innovació en orientar conjuntament la recuperació del turisme a la regió.

Així ho han manifestat durant la 67a reunió de la Comissió de l'OMT per a Europa, que s'ha celebrat a Erevan (Armènia) de l'1 al 3 de juny.

Dels 47 països del món que han aixecat totes les restriccions als viatges, 31 són a Europa. En aquest context, els Estats membres han mirat el futur per abordar tant els reptes a curt termini com les oportunitats a més llarg termini perquè el turisme creixi com a motor del desenvolupament sostenible i inclusiu.

El secretari general de l'OMT, Zurab Pololikashvili, ha destacat que des del començament de la pandèmia i en la fase de recuperació de la crisi, Europa ha donat "exemple de suport i reactivació del turisme".

"Al centre d'això ha estat la cooperació i la coordinació, el mateix esperit que ha de guiar totes les destinacions europees cap endavant mentre utilitzen el poder del turisme per impulsar el desenvolupament i el creixement per a tots", ha afegit.

Durant la seva intervenció, el secretari general ha ofert una visió actualitzada de les darreres dades i tendències del turisme internacional i ha deixat clar com l'OMT va avançar a les seves àrees de treball prioritàries, centrant-se en l'impuls de les inversions turístiques, la promoció de la innovació i l'esperit empresarial, l'ocupació i l'educació al turisme i l'acceleració de la sostenibilitat.

En aquest sentit, la directora regional de l'OMT per a Europa, Alessandra Priante, ha destacat les iniciatives actuals i la futura aplicació regional del programa de treball de l'OMT, subratllant projectes com la primera Cimera Mundial de Joves sobre Turisme que se celebrarà a Sorrento (Itàlia) o la segona edició de la iniciativa Best Tourism Villages (Millors Pobles Turístics).

A més, amb motiu de la reunió de la Comissió, l'OMT i l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO) s'han associat per preparar el terreny per a un debat sobre el paper del turisme al desenvolupament rural i com crear més sinèrgies entre l'agricultura i el turisme.

Els membres de la regió van acordar per unanimitat que Bulgària aculli la 68a reunió de la Comissió Regional de l'OMT el 2023.