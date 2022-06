Limfoma difús de cèl·lules B grans.

Les mutacions d'ADN són essencials per al desenvolupament ràpid d'una sèrie de cèl·lules immunitàries productores d'anticossos anomenades cèl·lules B que, en conjunt, poden reconèixer una gran quantitat d'objectius específics però, però, aquest procés pot sortir malament en persones amb una mutació en un gen anomenat SETD2 , fet que porta a un tipus de càncer de sang agressiu, segons ha revelat un estudi realitzat per investigadors de Weill Cornell Medicine (Estats Units).

L'estudi, publicat a la revista 'Cancer Discovery' , ha descobert que tenir una mutació en una de les dues còpies de SETD2 a les cèl·lules B pot conduir a una proliferació de cèl·lules que no reparessin fàcilment el seu ADN mutat, causant un limfoma difús de cèl·lules B gr limfoma andes (DLBCL).

"No obstant, quan ambdues còpies d'aquest gen muten a la cèl·lula cancerosa, és fatal per a la cèl·lula, cosa que suggereix que els medicaments que es dirigeixen a SETD2 podrien oferir una opció de tractament eficaç per a aquest tipus de limfoma ", ha comentat el autor principal, Ari Melnick.

Els investigadors han trobat prèviament que la mutació SETD2 passa de manera desproporcionada a DLBCL en persones d'ascendència africana. El limfoma difús de cèl·lules B limfoma grans es desenvolupa a les cèl·lules B dels ganglis limfàtics d'humans, gossos i alguns altres mamífers. Per comprendre les causes subjacents, l'autor principal, Wilfred Leung, ha examinat les cèl·lules B de ratolins modificats genèticament perquè no tenien una còpia de SETD2.

"Trobem una nova manera com es forma el càncer dins de les cèl·lules B", ha manifestat el coautor de l'estudi, Christopher Mason. Els experiments també han revelat que tenir dues còpies mutades de SETD2 és perjudicial per a les cèl·lules canceroses, cosa que suggereix que els medicaments dirigits a SETD2 podrien ser una opció de tractament eficaç per a les persones amb aquest tipus de càncer.

Aquest estudi ens apropa a una medicina de precisió per a un tipus de càncer que afecta desproporcionadament les persones d'ascendència africana. Això és important perquè la majoria de les investigacions sobre el càncer s'han centrat només a les poblacions europees i asiàtiques”, ha sentenciat el doctor Mason.