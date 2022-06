Simposi sobre hepatitis dins del XXXI Congrés de la Societat Catalana de Digestologia

Un simposi sobre com eliminar l?hepatitis C (VHC) , organitzat per Gilead dijous a Girona, ha constatat que entre el 25 i el 45% d?infectats a Espanya no saben que ho estan.

Ho han destacat experts que han intervingut al simposi que s'ha celebrat dins del XXXI Congrés de la Societat Catalana de Digestologia, informa Gilead Sciences aquest divendres en un comunicat.

El diagnòstic precoç és important per a l'afectat però també per a la salut pública, a fi de trencar la cadena de transmissió i disminuir la mortalitat, però hi continua havent molts no diagnosticats que desconeixen ser portadors de la malaltia.

Els experts han incidit que hi hagi estratègies de cribratge i es fomentin els programes de microeliminació a les poblacions amb més risc d'infecció.

DIAGNOSTICAR MÉS

El doctor Javier Pamplona (Hospital Santa Caterina de Girona) ha explicat que eliminar l'hepatitis C (un dels objectius de l'OMS) implica seguir la Guia de Cribratge de l'hepatitis C del Ministeri de Sanitat, el Pla Estratègic per a l'Abordatge de la Hepatitis C (PEAHC) i el Pla de control de l'hepatitis C de la Generalitat de Catalunya.

Mostra per a un test de Hepatitis C - @ep

Pamplona ha plantejat diagnosticar més, entre les persones que s'injecten drogues, a les presons, a les persones amb pràctiques sexuals de risc --sobretot homosexuals--, i fent també cribratges entre els immigrants, a més d'"unir aquests pacients amb l?hospital perquè siguin tractats".

A més, ha considerat clau tenir programes de microeliminació del virus per buscar els col·lectius més vulnerables --en tenir un accés més limitat al sistema sanitari--, a fi que no evolucioni i sigui llavors més difícil abordar-lo, a més d'impedir la transmissió més gent.

Gilead ha destacat que, per això, dóna suport a iniciatives com el 'Projecte Relink' i 'Hospitals sense C', ajudant hospitals i centres sanitaris a aconseguir el control i l'eliminació del virus en els pacients localitzats a Espanya.

I també per això ha organitzat aquest simposi, 'En quina direcció hem de treballar per a l'eliminació de l'hepatitis C?', i un altre, titulat 'Hepatitis Delta: una malaltia poc coneguda'.

Vacunació contra l'hepatitis.- Arxiu @ep

HEPATITIS D

L'Hepatitis Delta o D (VHD), com la resta d'hepatitis virals, suma 15-20 milions d'infectats al món: el doctor Xavier Forns (Hospital Clínic de Barcelona) ha dit que aquesta malaltia no és gaire prevalent a Espanya però afecta a un 5% dels pacients infectats per hepatitis B.

Gilead també ha convocat les seves V Beques Gilead per a Projectes de Microeliminació a Hepatitis C, que aquest any afegeixen un fons addicional per a Projectes d'Epidemiologia a Hepatitis D, i tenen una dotació total de 350.000 euros: 300.000 sobre hepatitis C i 50.000 sobre epidemi D amb un màxim de 30.000 euros per projecte.