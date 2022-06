Retencions al quilòmetre 336 de l'autovia A-3 per un accident entre dos camions - @ep

El conductor d'un camió ha mort aquest divendres després d'impactar contra la part del darrere d'un altre camió que circulava per davant, i després s'incendia la cabina del primer vehicle, a l'A-3 a Riba-roja del Túria (València) , segons ha informat el Consorci Provincial de Bombers.

El sinistre s'ha produït cap a les 18.00 hores. Fins al lloc dels fets s'han traslladat tres dotacions de bombers dels parcs de Paterna i Xiva, un sergent i un oficial de guàrdia del Consorci Provincial de Bombers de València.

Després de la seva intervenció, l'incendi ha estat extingit i la víctima que conduïa el camió incendiat ha estat excarcellada. Per part seva, el conductor del camió que circulava per davant no ha requerit excarceració.