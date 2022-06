Acusat de matar un turista a Lloret de Mar | @ep

Un jurat popular de l' Audiència de Girona ha declarat culpable aquest divendres l'acusat de matar un turista italià donant-li una puntada al cap durant una baralla en una discoteca de Lloret de Mar el 2017.

Fonts jurídiques han explicat a Europa Press que el tribunal popular ha acordat el veredicte per set vots a favor i dos vots en contra.

En canvi, el jurat ha declarat no culpable l'altre acusat al judici --en aquest cas, per unanimitat--, a qui les acusacions demanaven condemnar com a còmplice de l'assassinat.

Aquesta setmana s'ha jutjat els dos acusats per aquest cas, on el finalment declarat culpable va dir que estava "en pànic" i que no esperava donar-li la víctima al capdavant.

Joaquim Boada ha considerat que s'ha fet justícia: "No podia quedar aquest fet sense un càstig exemplar, perquè evidentment estem davant d'un fet molt greu”.

Boada també ha dit que calia reparar en part el mal a la família, tot i que ha emfatitzat que no es pot reparar íntegrament perquè ningú no pot tornar la vida a la víctima, i que aquest fet "ho havia de pagar amb totes les conseqüències" l'acusat.