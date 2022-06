Els segueixen The National, Warpaint, Rigoberta Bandini, Jamie XX i King Gizzard & the Lizard Wizard | @ep

El Festival Primavera Sound ha inaugurat aquest divendres la seva segona nit al Parc del Fòrum de Barcelona amb els concerts de Cariño, Wet Leg i Gabriela Richardson seguits pels del grup català Manel, la cantant Amaia i el nord-americà Beck , que ha inaugurat al festival la seva primera gira després de la pandèmia.

Després del tret de sortida de Gabriela Richardson en un dels escenaris estrella del festival, on li ha regalat al públic el seu esperat ' Hundred Miles ', Manel ha agafat el testimoni i ha iniciat el gruix de concerts de la nit amb ' Formigues ' i ' Per la bona gent '.

"Ens venia molt de gust estar aquí, hem esperat dos anys", ha destacat el líder del grup, Guillem Gisbert, abans d'entonar un dels seus últims senzills, ' Tipus Suite ', seguit per altres temes habituals en els seus concerts, com 'Jo competeixo ', 'Sabotatge', 'Teresa Rampell' i 'Boy Band'.

Mentre anaven arribant centenars de persones al recinte, i com és habitual, la banda ha segellat la seva actuació amb una versió reggaetonera de ' Al mar !', que ha forçat els assistents a aixecar-se i ballar, i ha rematat la feina amb el seu ineludible i esperat himne ' Benvolgut '.

Aleshores ha alçat el vol Fontaines DC amb el seu punk irlandès i el seu ' In ár gCroíthe go deo ', 'A lucid dream' i 'Sha sha sha' per oferir un concert d'una hora que ha culminat amb 'Boys in the better land' i 'Jackie down the line'.

Per la seva banda, Amaia ha iniciat la seva actuació amb la seva nova i oportuna 'Bienvenidos al show', i després de 'Dilo sense parlar', 'La vida impossible', 'El llampec' i 'Tots aquests anys' ha delectat el públic quan ha interpretat, sola a l'escenari i al piano, les dolces i íntimes 'Pessimista' i 'Febre'.

Ha posat punt final al concert amb l'aparició sorpresa de Maria Escarmiento, companya de l'edició de 2018 del programa OT, que les va llançar a la fama, i han sumat veus per a 'La canción que no vull cantar-te'; en paral·lel, el trio Shellac, habituals de cada edició, han tornat al Primavera Sound liderats pel productor i guitarrista Steve Albini.

Un dels plats forts de la nit ha estat Beck, que vestint un elegant vestit blanc i darrere d'unes misterioses ulleres de sol ha delectat el públic amb temes com 'Hyperlife' i 'Diamond bollocks', en un concert ple de fum i llums on l'artista no ha parat de moure's i ballar.

Després de l'animada 'Girl' i per introduir 'Hotwax', ha explicat que amb aquesta actuació inaugura la seva primera gira des del 2019 i després de la pandèmia, i en acabar ha agafat la guitarra acústica per asserenar el públic amb la sentida i melòdica ' Morning phase', seguida per 'Debra', i ha animat que els assistents la cantin a les dones que estimen.

"Tothom a Los Angeles diu que aquest és el millor festival", ha assegurat Beck, que ha fet embogir el públic congregat amb primers acords de la seva famosa 'Loser' i que se n'ha anat per la porta gran en fer un sol de harmònica abans de 'Where's it at', amb què ha posat punt i final al seu espectacle.

A Beck el seguiran els concerts de The National, Warpaint, Rigoberta Bandini --anunciada aquesta mateixa setmana després de la baixa a última hora de The Strokes, que no obstant mantenen la cita per al cap de setmana que ve--, així com Jamie XX i King Gizzard & the Lizard Wizard.