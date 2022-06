Mosquit tigre | @ep

Els experts anticipen un estiu ple de mosquits a Catalunya . Les pluges de primavera i les temperatures elevades seran les causes del que passarà aquest estiu, així ho ha explicat el president de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental de Catalunya (ADEPAP), Quim Sendra.

Durant una roda de premsa amb motiu del Dia Mundial del Control de Plagues , que se celebra el proper dia 6, Sendra va anunciar que, a més dels mosquits -especialment del mosquit tigre-, també s'esperen plagues de xinxes, rates i altres rosegadors.

"Les plagues tenen tres objectius: trobar un espai on reproduir-se, acumular recursos -aliments- i no tenir depredadors a prop, i cada cop tenim menys eines per controlar-les, i per això les altres dues facetes s'incrementen", va afirmar el president d'ADEPAP.

Per reduir els efectes d'aquestes plagues -que suposen una inversió de 500 milions d'euros anuals a Catalunya- , l'especialista va recomanar prendre mesures preventives i confiar en professionals per garantir la seguretat i la salut ambiental en tots els àmbits de la vida. "La gran plaga d'aquest estiu serà el mosquit tigre, que, amb les pluges de la primavera i la prolongació de les altes temperatures provocada pel canvi climàtic, és present durant bona part de l'any", va explicar l'expert.



La crisi ambiental ha provocat que aquesta mena de mosquit –que transmet malalties com el dengue, el zika i el chikungunya– hagi adaptat els seus hàbits, que ja no són només nocturns, sinó també diürns. "Des de fa només uns mesos, a més, hem detectat dos tipus de mosquit que encara no havíem vist a Catalunya , en concret l' Aedes aegypti , que prové d' Àfrica , i l' Aedes japonicus, d'Orient" , afegeix.