La multinacional tèxtil, amb seu a Arteixo, acorda amb els sindicats de la central logística de Stradivarius una pujada salarial del 16%, que es complirà al llarg dels tres anys vinents.

Alhora, pacten una paga extraordinària en cas que continuï pujant l'IPC. L?objectiu és que els empleats no perdin poder adquisitiu.

Foto: EP

Tot puja. Ho veiem diàriament a la cistella de la compra, a l'hora de pagar les factures, en proveir... Aquesta inflació esbojarrada obliga molts a prémer-se el cinturó ia les empreses a prendre mesures. Des d'Inditex han pres una determinació que pot sorprendre a molts. En temps de crisi, l'empresa fundada per Amancio Ortega no ha apostat per retallar. Al revés: pujarà el sou als empleats.

És l'exemple del centre logístic de Stradivarius, a Barcelona, on Inditex ha pactat amb els sindicats una pujada salarial propera al 16%, segons les informacions que publica Economía Digital . La pujada s'aplicarà en tres anys: un 8% aquest 2022, un 4% el 2023 i la resta el 2024.