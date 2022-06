Accident de cotxe davant d'un supermercat a Reus | @ep

Divendres passat, el 112 rebia una trucada alertant d'un accident de trànsit amb diversos cotxes implicats a la T-312, el Vial del Cavet. El succés es registrava a l'alçada d'un dels supermercats que hi ha a la zona i també a prop d'un centre educatiu.

El cotxe accidentat és un DS , un model de luxe que va néixer de la factoria Citröen el 2009 i que des del 2015 és una marca independent.

El conductor del turisme va ser atès pel SEM amb lesions aparentment lleus i ningú més va resultar afectat, ja que el vehicle va col·lidir amb dos vehicles més estacionats.

Bombers, SEM i Policia Local de Salou (competent en aquest tram urbà) van rebre l'avís a les 7.52 hores i fins al lloc es van presentar per auxiliar les víctimes i regular el trànsit, a més de treure els vehicles danyats de la zona.

Les causes de l'accident s'estan investigant, tot i que tot apunta a un error de conducció i un possible excés de velocitat en un punt on el màxim és de 30 km/h.