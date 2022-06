Mor als 98 anys Luis Monje Ciruelo | @ep

El periodista oriünd de Palazuelos, Luis Monje Ciruelo, ha mort aquesta matinada als 98 anys després de tota una vida dedicada al món del periodisme i després de deixar enrere un patrimoni cultural de més de 21.000 articles i cròniques dedicats exclusivament a Guadalajara , la terra a la que ha dedicat la seva vida.

"Ha estat un gran mestre de periodistes i un dels alcarrenyistes més grans de la història", ha declarat a Europa Press el seu fill, Luis Monje Arenas, per a qui, deixant de banda la memòria familiar que deixa com a pare i, sobretot, com a enamoradíssim i exemplar marit, deixa també un patrimoni culturar "enorme".

A més, a través de les xarxes socials, el seu fill Luis Monje, fotògraf de professió, també es refereix al seu pare com un home que, amb quatre carreres universitàries, va decidir bolcar la seva vida professional "per complet" al món del periodisme, professió que va començar a la primerenca edat de 16 anys i que, segons afirma, pràcticament ha acabat aquesta setmana, gairebé 86 anys dedicats al món periodístic.

Per al seu fill ha estat, sens dubte, “la millor ploma” durant la segona meitat del segle passat; i ha aconseguit dos Guinness Rècords , el de periodista més longeu del món i el periodista amb més anys en actiu. "Tots dos s'ha quedat sense veure'ls penjats a casa pel llarg que és el procés de validació que s'exigeix", ha apuntat.

Luis Monje Ciruelos va treballar en agències, a ABC , entre altres mitjans, però, sens dubte, la seva vinculació més gran amb el món del periodista ha estat amb el diari Nueva Alcarria , per a ell ha estat escrivint fins pràcticament la seva mort, sense faltar mai a la seva compromís amb aquest mitjà.

Luis coneixia tots els pobles de la província i sobre tots havia escrit alguna cosa, afirma el seu fill, per a qui viatjar "amb aquest mestre" per Guadalajara ha suposat una experiència inoblidable "pel seu amor per la nostra terra i per la seva enciclopèdica memòria d'alcaldes, històries , anècdotes, etc, que ha conservat gairebé fins al final”.

"Descansa en pau, papa. Avui eleves el teu vol a la recerca de Petri , la persona que més has estimat del món ia qui tantes poesies has escrit després de la seva mort; que sàpigues, que heu estat un model per a mi en tots els sentits" , conclou orgullós el seu fill.