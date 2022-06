Tamara Gorro i Ezequiel Garay | @ep

"Millor junts", escriu la segoviana al costat d'una preciosa fotografia en blanc i negre en què es pot veure els pares de Shaila i Antonio mirar-se embadalits. Una fotografia que en uns minuts ja acumula milers de likes i comentaris tant per part d'amics i coneguts de la parella, com per la dels seguidors de la influencer', que no han dubtat a celebrar-hi aquest moment.

Aquests últims mesos distanciats, en què han continuat tenint contacte pel bé dels seus fills, han estat molt més clarificadors del que ells mateixos esperaven. L'afecte i l'amor que senten l'un per l'altre és tan gran, que qualsevol obstacle sembla petit al costat. És per això que l'autora del llibre Quan el cor plora i l'esportista han decidit apostar pel seu matrimoni i pel seu projecte de família conjunt.