Jordi Sànchez, secretari general de Junts | @ep

El secretari general de Junts, Jordi Sànchez, ha assegurat aquest dissabte que no hi ha possibilitat de diàleg amb l'Estat i ha demanat a l'independentisme recuperar la "unitat estratègica" que, segons ell, no existeix actualment.

En la seva intervenció en obert al congrés que Junts celebra a Argelès-sur-Mer per renovar la direcció, Sànchez s'ha dirigit a ERC , a la CUP , a Demòcrates ia les entitats independentistes i els ha demanat “tornar a treballar per buscar la unitat estratègica"

I és que, segons Sànchez , només Junts està autoritzat per dir que “en les condicions actuals no hi ha cap possibilitat de diàleg”.