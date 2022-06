Ramon Espadaler, secretari general d'Units per Avançar | @ep

El secretari general d'Units per Avançar, Ramon Espadaler, ha defensat que la política ha d'estar "com mai" al servei de la cohesió social, en un moment de dificultat econòmica com a conseqüència de l'encariment de l'energia, la inflació i la manca de matèries primes a les empreses.

En un acte a Pineda de Mar aquest dissabte amb el coordinador del programa econòmic i membre del comitè directiu del partit, Antoni Durán-Sindreu, Espadaler ha demanat "coratge" als partits polítics per trobar solucions a la situació econòmica, informa un comunicat del partit aquest dissabte.

En aquest sentit, Durán-Sindreu ha explicat que l'augment "desbocat" dels preus ha disparat els costos de les empreses i, per tant, els preus finals que paguen els consumidors, perjudicant el poder adquisitiu de les famílies, en paraules.

Durán-Sindreu ha demanat a l'administració pública "mesures que garanteixin l'estabilitat econòmica i la cohesió social" per contenir la inflació.

Entre les mesures que demana Units hi ha una ajuda econòmica de 1.000 euros per a persones amb rendes per sota del salari mitjà i per a les inferiors al llindar de pobresa, així com microcrèdits amb aval de l'Estat a projectes de les pimes.